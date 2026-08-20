Tanquen diverses piscines de Caribe Aquatic Park de PortAventura per la presència d’excrements a l’aigua
El parc no ha quedat al marge del fenomen viral anomenat 'repte marró'
Jan Magarolas
Com ja va passar l’estiu passat, i s’ha tornat a repetir aquest 2026 en algunes piscines, el conegut com a ‘repte marró’ torna a estar d’actualitat. El desafiament, que consisteix a defecar en una piscina, especialment quan es tracta d’una instal·lació oberta al públic, també ha arribat a PortAventura, que no ha quedat al marge d’aquest fenomen.
Aquest dimarts passat, tal com va avançar el Diari Més i ha confirmat El Periódico de Catalunya amb fonts de PortAventura World, diverses piscines de Caribe Aquatic Park, el recinte aquàtic del parc d’oci de Vila-seca i Salou, van haver de tancar al públic a causa d’aquest repte. Els fets van passar a primera hora de la tarda, quan el personal i els socorristes del centre van detectar excrements humans a l’aigua d’algunes piscines i van obligar els visitants a sortir-ne.
Preguntats per aquest mitjà, des del parc assenyalen que en aquests casos s’apliquen «de manera rigorosa tots els protocols sanitaris establerts per la normativa vigent i l’Agència de Salut Pública de Catalunya».
En especial, «davant de qualsevol cas de detecció i presència de femtes, vòmits o altres residus orgànics visibles a l’aigua, actuem d’acord amb el que preveu el Reial decret 742/2013, pel qual s’estableixen els criteris tecnicosanitaris aplicables a les piscines d’ús públic». Aquests protocols consisteixen a «tancar el bany de manera immediata fins que es normalitza la situació després d’aplicar el protocol corresponent».
«La seguretat i el benestar dels nostres visitants són la nostra màxima prioritat, i el nostre equip està format i preparat per gestionar aquest tipus de situacions amb la màxima diligència i eficàcia», han assegurat les mateixes fonts.
Alguns usuaris es van queixar públicament a les xarxes socials de la situació. En aquest vídeo de l’usuari @aventurasconlauydavid, s’indica que les dues piscines de Caribe Aquatic Park es van veure afectades pel «repte de l’estiu», tant la infantil com la d’adults.
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Via: El Periódico
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