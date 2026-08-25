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En estat crític una mare i una filla pels aiguats de dissabte a Roda de Berà

L’Ajuntament havia indicat que se’ls havia retirat el suport vital però després ha rectificat

Imatge del mur que ha caigut a Roda de Berà damunt de les casetes del mercadet i que ha fet tres persones ferides

Imatge del mur que ha caigut a Roda de Berà damunt de les casetes del mercadet i que ha fet tres persones ferides / ACN

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ACN

Barcelona

Una mare i una filla continuen en estat crític pels aiguats de dissabte a Roda de Berà. Totes dues van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al Port de Roda de Berà per la intensa tempesta. La noia va resultar ferida crítica, i la mare ha anat empitjorant des de dissabte. En el succés hi va haver un tercer afectat, l'avi, que va resultar ferit menys greu. L’Ajuntament de Roda de Berà havia indicat inicialment que se’ls havia retirat el suport vital a les dues i fins i tot havia decretat dos dies de dol, però el Departament de Salut ha precisat després que estaven en estat crític. El consistori ha rectificat i ha indicat que totes dues continuen amb vida, mantenen constants vitals i encara no han estat desconnectades.

L’Ajuntament argumenta que l’alcalde havia parlat amb l’avi, que li havia indicat que s’havia decidit retirar-les el suport vital. És per això que s’havia decidit fer un minut de silenci en record d’elles abans de les havaneres que tenen lloc aquesta tarda al municipi amb motiu de les festes. El consistori també havia anunciat que l’espectacle piromusical de la nit es dedicaria a les víctimes.En el comunicat posterior, l’ajuntament ha lamentat profundament la confusió i ha demanat disculpes per l’angoixa i el dolor que aquesta informació errònia hagi pogut generar.

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En el moment de l’aiguat, mare i filla dormien amb l’avi dins d'una de les parades del mercadet del port esportiu de Roda de Berà. La força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure a sobre d’ells.

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