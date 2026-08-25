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Detenen una persona relacionada amb la mort violenta d’un home en una baralla en grup a la Ràpita

El presumpte autor, de 34 anys, s’ha presentat voluntàriament a dependències policials

Imatge del carrer on es va produir la baralla a la Ràpita que va acabar amb la mort d'un home

Imatge del carrer on es va produir la baralla a la Ràpita que va acabar amb la mort d'un home / x

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ACN

La Ràpita

Els Mossos d’Esquadra han detingut una persona vinculada amb la mort violenta d’un home en una baralla grupal la matinada de diumenge a la Ràpita, segons ha informat el cos. Es tracta d'un home de 34 anys i que aquest dilluns es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que aquest dimecres passi a disposició del jutjat de guàrdia d’Amposta.

La policia catalana va detallar diumenge que va rebre l’avís dels fets al voltant de les 3.30 hores i en arribar al lloc van trobar una persona ferida per apunyalament. Tot i les maniobres de reanimació va acabar morint. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos de les Terres de l’Ebre té una investigació oberta que està sota el secret de les actuacions.

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Detenen una persona relacionada amb la mort violenta d’un home en una baralla en grup

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