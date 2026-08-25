Detenen una persona relacionada amb la mort violenta d’un home en una baralla en grup a la Ràpita
El presumpte autor, de 34 anys, s’ha presentat voluntàriament a dependències policials
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ACN
La Ràpita
Els Mossos d’Esquadra han detingut una persona vinculada amb la mort violenta d’un home en una baralla grupal la matinada de diumenge a la Ràpita, segons ha informat el cos. Es tracta d'un home de 34 anys i que aquest dilluns es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que aquest dimecres passi a disposició del jutjat de guàrdia d’Amposta.
La policia catalana va detallar diumenge que va rebre l’avís dels fets al voltant de les 3.30 hores i en arribar al lloc van trobar una persona ferida per apunyalament. Tot i les maniobres de reanimació va acabar morint. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos de les Terres de l’Ebre té una investigació oberta que està sota el secret de les actuacions.
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