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Valorats en 640.000 euros

Els Mossos recuperen nou vehicles d’alta gamma robats a Europa i venuts il·legalment

Els agents van descartar diverses irregularitats durant la inspecció de la documentació presentada per a la importació d’un vehicle d’alta gamma que es pretenia matricular a Espanya

Desarticulat un grup criminal especialitzat en el robatori de vehicles al Maresme

Imatge d’un dels cotxes recuperats

Imatge d’un dels cotxes recuperats / Mossos

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Germán González

Barcelona

Els Mossos d’Esquadra del Grup d’Investigació de Documentació (GRD) de la Comissaria General de Mobilitat han recuperat nou vehicles d’alta gamma valorats en prop de 640.000 euros i vinculats a una matriculació fraudulenta de vehicles robats amb documents falsos. Els agents han denunciat un home de 51 anys per intentar matricular aquests vehicles a Espanya il·legalment. Està acusat dels delictes de falsificació documental, receptació de vehicles sostrets, estafes i blanqueig de capitals.

La investigació es va iniciar el mes de juliol del 2025 quan els Mossos van detectar possibles irregularitats en la inspecció d’un expedient de matriculació d’un vehicle d’importació procedent d’Itàlia. En concret, es va localitzar un Maserati Levante Modena sostret, que es pretenia matricular a Espanya mitjançant documentació italiana sostreta en blanc i posteriorment falsificada. El cotxe havia sigut venut a un taller de compravenda de Gandia (València).

Després d’aquest primer cas, els agents van buscar els mateixos indicadors en altres tràmits de matriculació de vehicles similars. Es va identificar una modalitat de frau documental que va permetre detectar, mesos més tard, l’intent de matriculació d’un altre vehicle, un Fiat Panda Hybrid localitzat a Figueres, amb documentació de característiques similars.

A partir d’aquest segon fet, els agents van iniciar una nova investigació que va permetre localitzar i intervenir set vehicles més. Concretament, van ser quatre Porsche Carrera 4 GTS, un Range Rover Sport SVR i dues motocicletes Harley-Davidson. En conjunt, el valor de mercat dels vehicles recuperats s’aproxima als 640.000 euros.

Vehicles robats

Els Mossos constaten que tots aquests vehicles van ser sostrets a Dinamarca, Itàlia i França, i que posteriorment van ser manipulats falsificant els números de bastidor i matriculant-los utilitzant documentació oficial sostreta en blanc a Itàlia i Àustria. En el cas dels dos primers vehicles detectats, la intervenció policial va permetre impedir que arribessin a ser matriculats a Espanya malgrat que ja havien sigut venuts.

Durant la investigació, es van recuperar quatre permisos de circulació italians i deu d’austríacs, tots documents oficials en blanc que havien estat sostrets. Així mateix, es va constatar l’ús de factures i contractes de compravenda falsos per donar aparença de legalitat als tràmits administratius necessaris per a la matriculació dels vehicles. A més, també es va comprovar que s’havien defraudat impostos al declarar imports inferiors als reals.

Els agents van localitzar i van recuperar diversos vehicles a les localitats de Figueres, Cerdanyola del Vallès, Gavà i la Bisbal del Penedès. També es va comptar amb la col·laboració de la Guàrdia Civil per trobar vehicles a Gandia, a Benirredrà (País Valencià) i a la Corunya. Aquests havien sigut venuts a terceres persones no relacionades amb l’activitat delictiva.

Els Mossos també van descobrir un presumpte delicte de denúncia falsa de robatori de vehicle i un intent d’estafa a una companyia asseguradora per part del mateix investigat. Concretament, es va determinar que les claus d’un dels vehicles falsificats recuperats s’haurien utilitzat per presentar una denúncia falsa per la suposada sostracció d’un Porsche 911 a la comissaria de Sant Feliu de Guíxols el mes de maig del 2025, amb l’objectiu d’obtenir una indemnització econòmica de la companyia d’assegurances.

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La investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions relacionades amb aquest tràfic il·lícit de vehicles i de documents oficials sostrets.

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