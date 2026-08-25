Nou mètode per «passar» cocaïna a Barcelona: amagar-la en un fullet publicitari
La Guàrdia Urbana deté un sospitós per tràfic de drogues
Germán González
Fins ara, els «camells» lliuraven les dosis de droga de la manera més dissimulada possible per evitar ser detectats, ja que passar desapercebut és fonamental en aquest negoci. Per això, els traficants sempre busquen noves maneres de fer aquests «passis» amb total discreció i garantir que els clients quedin satisfets.
No deixa de ser una bona publicitat que podria anar impresa en fullets promocionals. Precisament, els mateixos que els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona van descobrir que s’utilitzaven per lliurar clandestinament aquestes substàncies.
Aquest dilluns, una patrulla de paisà del districte de Gràcia va detectar un intercanvi sospitós entre dos homes al carrer de la Garrotxa. Un d’ells va donar a l’altre un fullet publicitari i, a dins, els agents hi van trobar amagada una dosi de cocaïna.
Després d’identificar el comprador i el venedor, els agents van detenir aquest últim com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública, concretament per tràfic de drogues. La Guàrdia Urbana remarca que el mètode d’ocultació de la droga és «especialment singular», ja que estava amagada dins d’un fullet com els que es reparteixen diàriament a la ciutat. Potser del pròxim que agafem no ens n’hauríem de desfer tan de pressa.
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