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Controlat l’incendi de Collserola, que ha afectat 54 hectàrees

Durant aquest dimecres els efectius han treballat en els focus secundaris que quedaven actius

La zona cremada al Parc Natural de Collserola, a prop de Torre Baró

La zona cremada al Parc Natural de Collserola, a prop de Torre Baró / ACN

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ACN

Barcelona

Els Bombers de Barcelona han donat per controlat a les 20 hores l’incendi de Collserola, que ha afectat 54 hectàrees, 52 a Barcelona i dues a Montcada i Reixac. Aquest dimecres al matí s’ha donat el foc per estabilitzat i s’han aixecat els confinaments dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Els veïns de la primera línia d’habitatges que van ser desallotjats dimecres, 35, també han pogut tornar a casa.

Aquest dimecres, els efectius han estat treballant en els focus secundaris que quedaven actius. Durant el vespre i nit seguiran a lloc deu dotacions per mantenir la vigilància i les tasques d’extinció.

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Es manté el Pla d’Actuació Municipal en fase d’alerta, que es mantindrà vigent fins que no s’arribi a l’extinció total del foc. Aquest dimecres, els Bombers de la Generalitat han col·laborat en les tasques d’extinció amb una quinzena de dotacions i un helicòpter bombarder. A la nit es quedaran quatre vehicles d’aigua i un comandament.

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