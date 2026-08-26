Un detingut per aldarulls durant la festa major d'Igualada
Els Mossos han confirmat que hi van haver "baralles puntuals" la matinada de dilluns i llançaments d'objectes
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ACN
Igualada
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Igualada per un delicte d'atemptat contra l'autoritat dels agents durant uns aldarulls al Parc Central. Va passar la matinada de dilluns, 24 d'agost, pels volts de les cinc de la matinada durant el final de la festa major. Segons publica La Veu de l'Anoia, aquella nit hi van haver "baralles puntuals". En arribar més efectius policials, hi va haver moments de tensió i llançaments d'objectes contra els agents. Un dels presumptes implicats en els aldarulls va acabar detingut.
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