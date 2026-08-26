Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sor Lucía a UcraïnaIncendi a CollserolaEric AlayaTornada a l'escolaKids&Us ManresaColònia de rates
instagramlinkedin

Un detingut per aldarulls durant la festa major d'Igualada

Els Mossos han confirmat que hi van haver "baralles puntuals" la matinada de dilluns i llançaments d'objectes

Un vehicle dels Mossos d'Esquadra

Un vehicle dels Mossos d'Esquadra / David Zorrakino - Europa Press

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Igualada

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Igualada per un delicte d'atemptat contra l'autoritat dels agents durant uns aldarulls al Parc Central. Va passar la matinada de dilluns, 24 d'agost, pels volts de les cinc de la matinada durant el final de la festa major. Segons publica La Veu de l'Anoia, aquella nit hi van haver "baralles puntuals". En arribar més efectius policials, hi va haver moments de tensió i llançaments d'objectes contra els agents. Un dels presumptes implicats en els aldarulls va acabar detingut.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una discussió entre usuaris i personal de seguretat d'una discoteca de Manresa acaba amb una persona ingressada
  2. D'urgències ambulatòries a Barcelona: 'No volia anar al CAP perquè trigaria dies; aquí l'atenció és molt més ràpida
  3. Martí Boada, naturalista: 'L'administració està a favor del llop, jo vull un territori humanament viu
  4. Renfe busca treballadors amb Batxillerat: publica 175 noves places per a aquest lloc de treball
  5. Necrològiques del 25 d'agost de 2026
  6. La Vuelta aparta la creadora de contingut de Sant Fruitós Erola Jons dels ciclistes després de la polèmica del primer dia
  7. Majors de 65 anys de la Cerdanya: quatre mil euros per adaptar l’habitatge a les noves necessitats
  8. Eulàlia Massana, geòloga i paleosismòloga de la Universitat de Barcelona: «A Granada sembla que un terràtremol està empenyent els altres»

Un detingut per aldarulls durant la festa major d'Igualada

Un detingut per aldarulls durant la festa major d'Igualada

Així serà la 10a edició del RaïmFest als Hostalets de Pierola

Així serà la 10a edició del RaïmFest als Hostalets de Pierola

Puigcerdà visita la planta de tractament de la brossa per assegurar-se que s'hi separen paper i envasos

Puigcerdà visita la planta de tractament de la brossa per assegurar-se que s'hi separen paper i envasos

La Festa Major de Manresa 2026, en directe

La Festa Major de Manresa 2026, en directe

El FeMAP tanca la 15a edició amb més de 5.000 espectadors i onze concerts exhaurits

El FeMAP tanca la 15a edició amb més de 5.000 espectadors i onze concerts exhaurits

Una parada amb vistes: les cigonyes s’instal·len a la Font dels Capellans

Una parada amb vistes: les cigonyes s’instal·len a la Font dels Capellans

El jove de Santpedor que ha obert un bar per tornar a fer poble: "Volia que el municipi tornés a tenir un punt de trobada"

El jove de Santpedor que ha obert un bar per tornar a fer poble: "Volia que el municipi tornés a tenir un punt de trobada"

Un estol de cigonyes a la Font dels Capellans

Un estol de cigonyes a la Font dels Capellans
Tracking Pixel Contents