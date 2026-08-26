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La Ribera

La Guàrdia Civil investiga la mort d’un matrimoni irlandès a València

Es tracta d’un home i una dona de 50 i 45 anys, els cadàvers dels quals van ser descoberts pels seus fills.

La Guàrdia Civil s’ha fet càrrec de la investigació

La Guàrdia Civil s’ha fet càrrec de la investigació / Levante-EMV

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Miguel Pérez

Valencia

Uns menors d’edat, fills d’un matrimoni irlandès, alertaven ahir a la tarda de la mort dels seus progenitors, de 50 i 45 anys, que van ser trobats morts a l’interior d’un xalet en una urbanització de Cullera (València).

Segons ha confirmat la Guardis Civil, quan els agents van arribar al xalet van comprovar que la mort de tots dos «no era natural» per la qual cosa van activar el mecanisme i el protocol en aquest tipus de morts i van alertar el grup d’Homicidis, per aclarir la causa dels fets.

La investigació continua oberta.

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