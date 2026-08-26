Moren la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur pels aiguats de dissabte a Roda de Berà
Les dues víctimes estaven en estat crític a l’hospital Joan XXIII de Tarragona
ACN
La mare i la filla que van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al Port de Roda de Berà per la intensa tempesta del dissabte han mort durant la nit d’aquest dimarts a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, segons han confirmat fonts del Departament de Salut a l’ACN. “Una notícia que ens colpeja profundament. Tot el meu suport en aquests moments tan dolorosos”, ha lamentat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un apunt a X. En el moment de l’aiguat, mare i filla dormien amb l’avi dins d'una de les parades del mercadet del port esportiu de Roda de Berà. La força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure a sobre d’elles.
En el succés hi va haver un tercer afectat, l'avi, que va resultar ferit menys greu.
La situació de les dues víctimes havia generat confusió aquest dimarts, quan l’Ajuntament de Roda de Berà va informar inicialment que se’ls havia retirat el suport vital i les va donar per mortes. El consistori va arribar a decretar dos dies de dol oficial i havia previst un minut de silenci en record de la mare i la filla abans de les havaneres de les festes del municipi, així com dedicar-los el piromusical de la nit. Posteriorment, però, el Departament de Salut va precisar que totes dues continuaven amb vida.
L’Ajuntament va justificar la informació inicial explicant que l’alcalde havia parlat amb l’avi de les dues ferides, que li hauria comunicat que s’havia decidit retirar-los el suport vital. Després de conèixer la versió de Salut, el consistori va rectificar i va assegurar que totes dues mantenien constants vitals i que no havien estat desconnectades.
En un comunicat posterior, l’Ajuntament va lamentar profundament la confusió i va demanar disculpes per l’angoixa i el dolor que la informació errònia hagués pogut generar.
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