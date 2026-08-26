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Parlon confia en la investigació interna del ministeri d'Interior per l'actuació policial al partit Elx-Barça

La consellera subratlla que exhibir una estelada "no és motiu per actuar de manera tan violenta i desproporcionada"

La consellera d'Interior, Núria Parlon, durant la roda de premsa per presentar el bessó digital

La consellera d'Interior, Núria Parlon, durant la roda de premsa per presentar el bessó digital / John McAulay

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ACN

Barcelona

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que confia en la investigació del ministeri d'Interior per l’actuació policial al partit entre l'Elx i el FC Barcelona de futbol masculí de diumenge passat. En una roda de premsa des del seu departament, Parlon ha subratllat aquest dimecres que exhibir una bandera estelada "no és motiu per actuar de manera tan violenta i desproporcionada". "Les imatges no ens agraden i són reprovables, la policia ha d'actuar amb proporcionalitat", ha argumentat.

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va anunciar dimarts que el Cos Nacional de Policia ja ha obert un expedient intern davant un "possible ús desproporcionat de la força" per part d'agents abans de l'inici del partit.

A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Marlaska va dir dimarts que el Ministeri és "el més interessat en la pulcritud" de les actuacions i que aquestes siguin "proporcionals i legals".

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"Qualsevol actuació que es desviï, encara que sigui mínimament de les seves obligacions, té una resposta immediata, com toca en un estat de dret", va afegir el ministre.

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