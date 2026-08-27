Detinguts dotze migrants a Ceuta després d'atacar i llençar pedres contra quatre militars
La Policia Nacional creu que van preparar una "emboscada" perquè hi havia unes 70 persones esperant-los
ACN
La Policia Nacional de Ceuta ha detingut dotze migrants després d'atacar i llençar pedres contra quatre militars. Els fets han passat aquest dijous, cap a dos quarts de set del matí. Un vehicle amb quatre militars estava patrullant per la zona de Benzú quan s'ha aturat. Aleshores han aparegut una setantena de migrants que els han rodejat, els han llençat pedres i colpejat. "Els estaven esperant, ha estat una emboscada", han indicat fonts del cos policial. Els membres de l'exèrcit no podien arrencar el vehicle pel perill d'atropellar-los, i han hagut de marxar corrents. Quan han arribat els reforços policials, molts dels atacants han fugit, però han pogut arrestar a 12 migrants pels delictes d'atemptat contra l'autoritat, lesions i danys.
La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
- El jove de Santpedor que ha obert un bar per tornar a fer poble: 'Volia que el municipi tornés a tenir un punt de trobada
- Joc de Cartes busca el millor lloc per a un sopar a la fresca a la Catalunya central
- D'urgències ambulatòries a Barcelona: 'No volia anar al CAP perquè trigaria dies; aquí l'atenció és molt més ràpida
- L’eclipsi lunar de divendres serà visible a tot l’Estat i més complet a l’oest
- La crisi de la pesta porcina posa contra les cordes els escorxadors del Bages
- Una discussió entre usuaris i personal de seguretat d'una discoteca de Manresa acaba amb una persona ingressada
- Renfe busca treballadors amb Batxillerat: publica 175 noves places per a aquest lloc de treball
- L'Edifici del Coneixement de Manresa ja treu el cap