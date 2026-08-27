Investigació
La dona irlandesa morta a Cullera podria haver caigut al sortir del jacuzzi i el seu marit, a l’intentar salvar-la
Els mitjans irlandesos s’han fet ressò del succés i assenyalen una hipòtesi que podria estar relacionada amb alguna substància que emanés del jacuzzi
La investigació apunta, a falta dels resultats de l’autòpsia i les anàlisis, al fet que la dona podria haver-se donat un cop al sortir de l’aigua i el seu marit, a l’intentar ajudar-la
Miguel Pérez
Cada vegada cobra més pes la hipòtesi de la mort accidental en la mort d’un matrimoni a la vil·la luxosa que havien llogat a la urbanització Cap Blanc de Cullera, concretament Villa Luna a Colina del Sol.
Els mitjans irlandesos, d’on era originària la parella, ja avancen que s’està analitzant si la dona de 45 anys que era al costat del seu marit de 50 a l’interior del jacuzzi podria haver relliscat quan es disposava a sortir de l’aigua. La investigació, a falta dels resultats de l’autòpsia i les anàlisis realitzades,apunta que va poder patir una ensopegada i caure sobre els esglaons que hi ha o sobre els sortints del jacuzzi i donar-se un mal cop. De fet, els investigadors van trobar restes de sang en aquest punt que estan sent analitzades.
Feia molta pudor
De la mateixa manera, la premsa irlandesa obre una nova via d’investigació relacionada amb el mateix jacuzzi. S’està recomponent el trencaclosques que suposa que també el marit morís al costat de la seva dona. Aquí jugarà un paper important l’anàlisi del lloc dels fets, és a dir, jacuzzi, ja que quan van arribar els agents al lloc dels fets, segons ha pogut saber Levante-EMV, feia molta pudor i l’aigua era tèrbola.
És per això que es vol analitzar si el mecanisme del jacuzzi funcionava correctament o va poder patir alguna obstrucció o mala barreja per algun motiu que es desconegui. I és aquí on també l’autòpsia aportarà llum a aquest enigmàtic cas d’una doble mort que tot continua apuntant que va ser accidental.
Estaven fora del jacuzzi
S’analitza també si un excés de clor o una altra substància va poder jugar en contra del matrimoni perquè, més enllà de la caiguda, que va poder ser fins i tot fatal al relliscar, alguna substància de la qual no es van adonar va poder emanar de l’aigua o d’un altre lloc i que els atorgués.
És per això que s’analitza si el marit va ajudar la dona després de la caiguda i just en aquell instant i esforç alguna substància pogués haver entrat en els seus organismes i per això apareguessin tots dos al costat del jacuzzi i no dins. Aquesta hipòtesi corroboraria que no s’escoltessin crits d’auxili o ajuda que ni veïns ni els dos fills del matrimoni van poder sentir.
Totes aquestes hipòtesis estan ara mateix sobre la taula per intentar resoldre aquest cas que des de dimarts ha causat sorpresa entre el veïnat d’aquestes viles de luxe a Cullera.
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