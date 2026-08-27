ERC registra una proposta al Congrés per garantir que no es requisin estelades en esdeveniments esportius
També exigeix una investigació per descobrir "possibles discriminacions policials"
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ACN
Barcelona
ERC demana aquest dijous al govern espanyol que "adopti les mesures necessàries" per garantir que no hi ha "cap instrucció política, policial o particular" que impedeixi l'exhibició d'estelades, especialment en esdeveniments esportius. Així es desprèn d'una proposició no de llei que el grup parlamentari republicà ha registrat al Congrés, quatre dies després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans del partit entre l'Elx i el Barça.
Així mateix, ERC exigeix a l'executiu de Pedro Sánchez que sol·liciti al Defensor del Poble una "investigació monogràfica" sobre "possibles actuacions discriminatòries" dels cossos policials estatals o l'"eventual existència de grups organitzats d'ideologia autoritària", entre altres.
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