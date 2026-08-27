Roben de matinada el Tresor de Villena, una joia de l’edat del bronze
El conjunt d’orfebreria prehistòrica va ser descobert el 1963 i està considerat un dels grans tresors de l’edat del bronze
Sara Rodríguez
El Tresor de Villena ha estat robat durant la matinada d’aquest dijous del Museu de Villena (Muvi), segons ha pogut confirmar El Periódico, del grup editorial de Regió7. De moment, aquesta és la informació que ha transcendit sobre el succés. El conjunt arqueològic, un dels principals emblemes de la ciutat i la peça més destacada del museu, està compost fonamentalment per peces d’or. Entre aquestes hi ha onze bols, 28 braçalets (el grup més nombrós) i tres ampolles, a més d’altres peces diverses. El tresor també inclou tres ampolles de plata, un botó d’ambre i or, un remat de ferro i or i un braçalet de ferro.
El conjunt està datat cap a l’any 1.000 abans de Crist i va ser descobert el desembre de 1963 per l’arqueòleg José María Soler i els seus col·laboradors. Les peces van aparèixer a l’interior d’una gerra que es trobava amagada al llit d’una rambla del terme municipal de Villena.
L’orfebreria del conjunt representa un dels màxims exponents de la metal·lúrgia prehistòrica. Per a la investigació especialitzada, constitueix, juntament amb els tresors de les tombes reials de Micenes (Grècia), un dels conjunts de vaixella d’or més importants de l’edat del bronze.
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