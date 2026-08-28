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Els Agents Rurals capturen una serp pitó a Manlleu

El cos va rebre un avís i s'ha traslladat a un centre de fauna

L'exemplar capturat

L'exemplar capturat / Agents Rurals

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ACN

Manlleu

Els Agents Rurals han capturat una serp pitó a Manlleu (Osona), una espècie exòtica invasora i l'han traslladat a un centre de fauna. L'exemplar va ser vist per un veí de la zona, que va donar l'alerta. El cos recorda que abandonar un exemplar d'aquestes característiques o no impedir la seva fugida és una infracció molt greu que pot comportar responsabilitats penals.

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