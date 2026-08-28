Mor un excursionista de 26 anys en precipitar-se per un pendent mentre feia una ruta per la Vall de Boí
Els Bombers de la Generalitat han localitzat aquest migdia el cos sense vida del jove a la zona de l’estany de Gémena de Dalt
Regió7
Un excursionista de 26 anys ha mort aquest divendres després de precipitar-se per un pendent mentre feia una ruta des de Caldes de Boí fins al Besiberri Sud, a la Vall de Boí. Els Bombers de la Generalitat han localitzat el seu cos sense vida aquest migdia a la zona de l’estany de Gémena de Dalt.
L’avís s’ha rebut a les 12.47 hores, quan l’acompanyant de l’home ha alertat que el seu company havia caigut per un pendent fins a una zona de difícil accés i que no responia.
Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat l’helicòpter de rescat de la Unitat de Mitjans Aeris dels Bombers amb efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i un metge del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). A les 13.18 hores, els efectius del GRAE han localitzat el cos de l’excursionista.
Després que l’helicòpter desembarqués els efectius i el metge a la zona, el personal sanitari ha confirmat la mort del jove. Els efectius del GRAE han quedat custodiant el cos mentre l’acompanyant de la víctima era traslladada fins al Pont de Suert, on ha rebut atenció psicològica del SEM.
Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec posteriorment del servei per dur a terme l’aixecament del cos i investigar les circumstàncies de l’accident.
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