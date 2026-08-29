Dissabte amb perill molt alt d'incendi forestal en tres comarques de la Catalunya central
No hi ha cap municipi amb risc extrem de foc i tampoc cap espai natural amb restricció d'accessos
ACN
Els Agents Rurals han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre repartits per les comarques de l'Anoia, Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. No obstant això, no hi ha cap municipi amb risc extrem d'incendi (nivell 4) i tampoc cap espai natural amb restricció d'accessos.
Agents Rurals, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Tarragona s'han desplaçat al bosc de la Marquesa, al Tarragonès, per reforçar la prevenció d'incendis i evitar conductes incíviques.
- La Cuina d'en Tikus es corona com el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central al Joc de Cartes
- Obre un nou espai d’oci a la urbanització Bellavista de Manresa
- Àlex de Juan, del grup que fa el seguiment del llop a la Catalunya central: 'El llop crearà problemes, però hi ha fórmules perquè convisqui amb els ramats
- Aldana (49 anys) i Martín (45 anys) viuen sense sous fixos a la muntanya: «Nosaltres no arribàvem a final de mes ni a pagar el lloguer»
- Mor un excursionista de 26 anys en precipitar-se per un pendent mentre feia una ruta per la Vall de Boí
- El nou espai d’oci a la Bellavista de Manresa inquieta els veïns
- Les pluges canvien la tendència als boscos i activen la campanya de ceps a la Cerdanya
- El jove de Santpedor que ha obert un bar per tornar a fer poble: 'Volia que el municipi tornés a tenir un punt de trobada