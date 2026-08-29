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Dissabte amb perill molt alt d'incendi forestal en tres comarques de la Catalunya central

No hi ha cap municipi amb risc extrem de foc i tampoc cap espai natural amb restricció d'accessos

Una Agent Rural fa vigilància de zona forestal

Una Agent Rural fa vigilància de zona forestal / ACN

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ACN

Barcelona

Els Agents Rurals han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre repartits per les comarques de l'Anoia, Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. No obstant això, no hi ha cap municipi amb risc extrem d'incendi (nivell 4) i tampoc cap espai natural amb restricció d'accessos.

Agents Rurals, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Tarragona s'han desplaçat al bosc de la Marquesa, al Tarragonès, per reforçar la prevenció d'incendis i evitar conductes incíviques.

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