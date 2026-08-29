Autòpsia preliminar
El matrimoni mort a València va patir un atrapament per succió al tapar-se el sistema d’absorció de l’spa
La hipòtesi més probable, a falta dels exàmens complementaris, és que morissin per un incident cardiopulmonar per l’esforç extrem del marit d’alliberar-se i de la seva dona, d’ajudar-lo
Teresa Domínguez
Patrick Joseph Tobin i Thomasina Tobin (de soltera McArdle), la parella britànica de 48 i 51 anys, respectivament, morta a Cullera (València) mentre disfrutaven d’un bany al jacuzzi del xalet de luxe que havien llogat juntament amb els seus dos fills adolescents per passar dues setmanes de vacances, van ser víctimes d’un dels accidents amb resultat letal més comuns en els spas domèstics i que han obligat els fabricants a introduir sistemes de seguretat supletoris per evitar-los.
Es tracta d’un fenomen conegut com a atrapament per succió i es produeix quan s’obtura el sistema d’absorció de l’aigua que torna a la banyera pels orificis dels impulsors una vegada passa pel filtre i la bomba els injecta de nou al vas de bany a través dels múltiples rajos.
Aquesta és la principal hipòtesi que manegen els agents de l’Equip de Policia Judicial d’Almussafes, que porta la investigació en solitari –el grup d’Homicidis només va acudir en els primers moments i es va retirar al cap de poques hores, quan es va determinar que es tractava d’una doble mort accidental sense intervenció de tercers–, a partir de la informació obtinguda de la inspecció ocular portada a terme pel laboratori de Criminalística de la Comandància de València i de l’anàlisi dels cadàvers portat a terme tant al lloc on es va produir la seva mort, aquesta planta baixa del xalet de luxe batejat com a Villa Luna, un dels tres que formen l’exclusiu complex ubicat a la urbanització Colina del Sol de Cullera.
Segons la informació a què ha tingut accés ‘Levante-EMV’, els cossos de tots dos presenten marques deixades pels sistemes de succió de la banyera, principalment l’home. De fet, les empremtes són tan profundes que van produir ferides sagnants i proven que es va asseure sobre els sistemes d’absorció.
Ella va intentar rescatar-lo
Per aquesta raó, la hipòtesi més probable i, sens dubte, la que estan estudiant com a prioritària els agents a la llum de totes aquestes dades, és que va ser l’home que es va quedar atrapat per aquest sistema de succió, immobilitzant-lo contra el fons de la banyera, i que va ser la seva dona qui va mirar d’auxiliar-lo. De fet, tot apunta que les marques, amb talls i ferides, apreciades al cos d’ella obeeixen a la lluita desesperada per separar el seu marit del va plàstic del jacuzzi i a les caigudes derivades d’aquest esforç, així com a les esgarrapades d’ell en aquest intent desesperat per mirar de sortir.
En el moment en què els sistemes d’absorció d’un jaccuzi s’obturen, bé per tapar-los amb el mateix cos –hi ha casos en els quals s’han encallat fins i tot amb els cabells d’una melena llarga, per exemple– o bé per una fallada del sistema, es produeix un buit que genera una força equivalent a entre 150 i 200 quilos, en funció de cada aparell. Per entendre-ho, n’hi ha prou a dir que molts dels casos mortals registrats en aquests entorns es van produir per ofegament, perquè la persona no va poder vèncer aquesta força de succió.
En el cas de Cullera, serà la Guàrdia Civil o els pèrits experts que pugui designar la jutge titular de la plaça 5 de la Secció Civil i d’Instrucció del Tribunal de Instància de Sueca, que estava de guàrdia quan va ser descobert el sinistre i va acordar l’aixecament dels cossos, que determinin si l’accident es va deure a un ús indegut de l’spa o si, al contrari, hi va haver una fallada que va provocar aquest atrapament inicial pel sistema de succió de l’aigua.
Però, ¿per què van morir?
Atès que els forenses han determinat amb seguretat, en aquest informe preliminar de l’autòpsia remès ja al jutjat i del qual té constància la Guàrdia Civil, que cap dels membres de la parella va morir ofegada, la pregunta sorgeix sola: ¿Per què es va produir llavors la doble mort?
Els cossos de tots dos estaven fora de la banyera, cosa que demostra que en algun moment van aconseguir que Patrick deixés d’estar atrapat i que tots dos van poder arribar a sortir, tot i que mínimament, ja que els dos cadàvers estaven caiguts al peu del jacuzzi, just a l’esglaó de sortida.
Aquest fet, juntament amb les aclaridores marques que presenten els dos cossos, principalment el d’ell, i l’absència de senyals visibles d’una intoxicació per inhalació – l’electrocució està totalment descartada–, apunta a un incident cardiopulmonar per estrès agut.
En altres paraules, en cas de confirmar-se aquest fet, tots dos haurien mort per l’extenuació dels seus organismes derivada de l’esforç titànic d’ell per vèncer aquesta força de succió i d’ella per ajudar-lo estirant-lo en va, juntament amb el terror creixent per la desesperació de no aconseguir resoldre la situació, cosa que hauria provocat un incident cardíac agut combinat, probablement, amb un col·lapse dels pulmons.
Van trigar hores a avisar
Un altre dels punts que, en un primer moment, van portar a pensar que hi podia haver hagut alguna cosa més que un accident és que el primer forense que va acudir a l’aixecament dels cossos ja va detectar que la mort s’havia produït més de 12 hores abans de l’avís.
El misteri el va aclarir la Guàrdia Civil. El Patrick i la Thomasina estaven de viatge amb els seus dos fills adolescents, una noia de 16 anys i un noi de 14, amb necessitats especials. La família havia arribat a Villa Luna el dia 22 i s’hi havia de quedar fins al 6 de setembre.
Sobretaula al jacuzzi
Dos dies després de l’arribada, el 24, tots quatre van menjar junts una barbacoa i, després d’una estona de piscina, cap a les tres de la tarda, els pares van decidir prendre un bany al jacuzzi, mentre els seus fills es retiraven a les seves habitacions.
Al voltant de les set de la tarda, el noi va anar a buscar els seus pares. Els va trobar fora del jacuzzi, estesos a terra, i va interpretar que estaven adormits, per la qual cosa va tornar a les plantes altes i no va alertar la seva germana perquè, explicaria després, no va voler molestar-los.
Els dos germans, amb necessitats especials, es van fer el sopar i es van ficar al llit aviat perquè el pla familiar incloïa anar a la platja l’endemà.
Cap a les 5.00 hores ja del dia 25, el nen va anar a buscar de nou els seus pares i es va espantar al veure que no eren a la seva habitació i que el llit estava intacte, per la qual cosa va tornar a aquesta planta baixa que acull el jacuzzi, un parell de dutxes de paret i un petit saló per descansar.
Al veure ’ls exactament en la mateixa postura que la tarda anterior, es va adonar que alguna cosa dolenta passava i va anar a la recerca de la seva germana. A partir d’allà, van trucar a un familiar de tots dos, resident al Regne Unit, que els va aconsellar buscar ajuda entre el veïnat.
deambulant pel carrer
I va anar així deambulant espantats pel carrer, com els va trobar un veí gairebé una hora després. Com va poder, atesa la barrera idiomàtica i les circumstàncies dels dos menors, amb necessitats especials, es va comunicar amb ells i, conscient que alguna cosa greu els havia passat als seus pares, va acabar trucant al telèfon d’Emergències 112 i demanant ajuda mèdica urgent.
Minuts després, la Guàrdia Civil atenia els dos germans a la porta del xalet, al qual ja no havien tornat a entrar, temorosos després del que ha passat. Els dos menors estan rebent des del primer moment assistència psicològica i, des de dijous, es troben amb tres familiars desplaçats des del Regne Unit, amb els quals s’han allotjat en un hotel mentre conclouen els tràmits administratius i judicials per poder repatriar els cossos de Thomasina i Patrick.
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