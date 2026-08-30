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L’atrapament per succió que podria haver causat la mort del matrimoni irlandès a Cullera, un accident poc freqüent però mortal
Tot i que no existeix un registre mundial que comptabilitzi específicament els casos ocorreguts en spas i jacuzzis, la Comissió per a la Seguretat dels Productes de Consum (CPSC) dels Estats Units va comptabilitzar entre els anys 2013 i 2017 fins a 11 víctimes d’aquest ‘fenomen’ aquàtic
El matrimoni mort a València va patir un atrapament per succió al tapar-se el sistema d’absorció de l’spa
Abraham Pérez
La tràgica mort d’un matrimoni irlandès durant les seves vacances a Cullera ha posat el focus en un element aparentment inofensiu i que en aquesta ocasió podria haver resultat letal, segons apunta la principal hipòtesi dels agents de l’Equip de Policia Judicial d’Almussafes. Es tracta del sistema que aspira i fa circular l’aigua dels spas i jacuzzis, un mecanisme que podria ser el motiu que va acabar amb la vida de Thomasina Tobin (de soltera McArdle), de 51 anys, i el seu marit Patrick Joseph Tobin, de 48.
Tal com ha informat Levante-EMV, el matrimoni va ser trobat sense vida aquest dimarts pels seus dos fills adolescents, una noia de 16 anys i un noi de 14, amb necessitats especials, al jacuzzi de Villa Luna, un xalet de luxe que la família havia llogat a l’exclusiva urbanització Cap Blanc per gaudir d’unes vacances a la costa valenciana.
Després de descartar que es tracta d’una mort violenta, com apuntaven les primeres informacions per les lesions que presentava una de les víctimes, l’avenç de les investigacions i els resultats preliminars de l’autòpsia realitzada a l’Institut de Medicina Legal de València apunten que la doble mort va ser el resultat d’una successió accidental relacionada amb el funcionament del jacuzzi, un fenomen conegut com a atrapament per succió.
Almenys aquesta és la principal hipòtesi que hi ha ara mateix sobre la taula, i que apunta entre les presumptes causes una possible fallada tècnica que hauria desencadenat una situació en què un dels membres de la parella hauria intentat auxiliar l’altre. Així, a falta dels exàmens complementaris, la hipòtesi més probable és que morissin per un incident cardiopulmonar per l’esforç extrem del marit d’alliberar-se i de la seva dona, d’ajudar-lo. No obstant, caldrà esperar als resultats de les anàlisis toxicològiques que se’ls ha practicat i a les conclusions de la minuciosa investigació que està portant a terme la Guàrdia Civil per confirmar la causa definitiva del matrimoni.
Mentre es resol aquest misteriós succés que ha traspassat fronteres, i partint de les primeres conclusions, el cas ha servit per recordar que un jacuzzi no és simplement una banyera amb aigua calenta, sinó que sota l’aigua hi ha un sistema de bombes, canonades i punts d’aspiració que permet mantenir l’aigua en circulació. I precisament aquests punts poden convertir-se, en determinades circumstàncies, en una font de perill que en circumstàncies pot ser letal. Però, ¿què és l’atrapament per succió?
¿Què és l’atrapament per succió?
L’atrapament per succió es produeix quan una persona queda enganxada o atrapada contra una sortida d’aspiració del sistema de circulació de l’aigua. Per entendre-ho de manera senzilla, es pot imaginar el funcionament d’un aspirador. El jacuzzi disposa d’unes obertures per les quals l’aigua és absorbida per una bomba. Aquesta aigua passa pel sistema i posteriorment torna a l’spa a través dels sortidors. Mentre tot funciona correctament, el sistema està dissenyat perquè aquesta aspiració sigui segura.
El problema pot aparèixer quan una persona tapa completament una d’aquestes sortides. Al cobrir la reixeta amb el cos, la pressió pot fer que la persona quedi adherida a ella. Si la força d’aspiració és prou elevada, pot resultar molt difícil separar-se per un mateix. El perill augmenta especialment si la persona queda atrapada sota l’aigua. En aquest cas, el problema deixa de ser únicament la força de l’aspiració: la víctima pot quedar immobilitzada i acabar ofegant-se.
¿Per què pot augmentar la succió?
L’atrapat no té per què implicar que tot el cos quedi enganxat al desguàs. Pot afectar una part concreta, com l’abdomen, les cames o els glutis. També existeix el risc que el pèl quedi atrapat en una reixeta. En aquest cas, la persona pot veure’s impedida per allunyar-se de la zona d’aspiració i, si es troba sota l’aigua, pot perdre la capacitat de sortir a la superfície. Per aquesta raó, les recomanacions de seguretat insisteixen a no asseure’s ni ajeure’s sobre les sortides d’aspiració i a mantenir el cabell llarg allunyat d’elles.
La bomba del jacuzzi necessita aspirar aigua contínuament per mantenir el circuit en funcionament. Si una de les sortides queda bloquejada, el funcionament del sistema pot canviar. Una persona que cobreixi completament la reixeta pot crear una situació d’atrapament en què la força necessària per separar-la sigui considerable.
L’estat de la mateixa instal·lació també és important. Una coberta trencada, desplaçada o deteriorada pot incrementar el risc. Per això les reixetes i elements que protegeixen les sortides d’aspiració s’ han de mantenir en perfecte estat. Els sistemes moderns incorporen diferents mesures destinades a reduir aquests perills. Entre aquestes es troben dissenys amb diverses sortides d’aspiració i mecanismes destinats a limitar o aturar l’aspiració quan es produeix una obstrucció.
Poc freqüent, però letal
L’atrapat per succió és un accident poc habitual. Una de les dificultats per conèixer la seva veritable dimensió és que no existeix un registre mundial que comptabilitzi específicament els casos ocorreguts en spas i jacuzzis. L’Organització Mundial de la Salut sí que comptabilitza els ofegaments a escala mundial. Les seves estimacions situen en prop de 300.000 les morts per ofegament que es produeixen cada any al món.
No obstant, aquesta xifra inclou tota mena d’ofegaments i no permet saber quants estan relacionats amb atrapaments per succió en jacuzzis. Als Estats Units sí que existeixen registres més específics. La Comissió per a la Seguretat dels Productes de Consum (CPSC) va comptabilitzar 11 víctimes d’atrapament per circulació entre el 2013 i el 2017 en piscines, spas i altres equipaments aquàtics. Dues d’aquestes víctimes van morir i nou van resultar ferides; set dels casos estaven relacionats amb spas.
Aquestes dades no permeten extrapolar una xifra mundial ni establir quants casos es produeixen anualment en jacuzzis. El que sí que mostren és que es tracta d’un accident poc freqüent però letal, per la seva capacitat per provocar lesions greus o un ofegament.
Recomanacions
La seguretat no depèn únicament de la persona que utilitza el jacuzzi. També depèn del disseny, el manteniment i l’estat de la instal·lació. Les cobertes de les sortides d’aspiració han d’estar correctament instal·lades i sense desperfectes. Una reixeta trencada, deixa anar o deteriorada ha de ser revisada abans de tornar a utilitzar l’spa. També és important no manipular les sortides d’aigua ni utilitzar-les com a seient. Els nens han d’estar supervisats per un adult i han de conèixer que les reixetes que es troben sota l’aigua no són un lloc per jugar. En el cas del cabell llarg, recollir-lo abans d’entrar a l’aigua és una altra mesura senzilla que pot reduir el risc.
La investigació sobre la mort del matrimoni a Cullera continua oberta. Les autoritats estudien què va passar exactament al jacuzzi i quines circumstàncies van poder provocar la mort de la parella. A l’espera dels resultats, el cas serveix per diferenciar entre una hipòtesi d’investigació i una causa confirmada. L ’atrapat per succió és un risc conegut de determinats sistemes de circulació d’aigua, però no pot afirmar-se – de moment – que fos la causa de les morts de Cullera mentre la investigació no ho determini.
El que sí que resulta evident és que darrere d’una instal·lació destinada a l’oci i la relaxació hi ha un sistema mecànic que ha de funcionar correctament. Conèixer els seus riscos, mantenir els seus elements de seguretat i utilitzar el jacuzzi de forma responsable són mesures essencials per evitar que un espai pensat per disfrutar acabi convertint-se en escenari d’un accident.
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