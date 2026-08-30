Successos
Un macrocontrol policial de camions a l’AP-7 i l’A-2 acaba amb més de 70 denúncies
Van detectar un conductor sota els efectes de les drogues i un altre que havia superat el límit de velocitat
Els Mossos incrementen un 55% les denúncies a camioners amb menys controls però més eficaços
Germán González
Els Mossos d’Esquadra i el Servei Català de Trànsit van fer aquest cap de setmana un macrocontrol de vehicles pesants a l’AP-7 i l’A-2, dos dels principals eixos viaris de Catalunya. L’objectiu era detectar la seguretat d’aquest tipus de transports per reduir l’accidentalitat que pateixen i que genera complicacions en el trànsit de dues de les vies per les quals circulen més vehicles de tota la comunitat.
Els agents van controlar 61 camions amb un balanç de 34 denúncies per incompliments dels temps de conducció i descans a partir del control dels tacògrafs; 37 denúncies per altres infraccions de transport i trànsit; un conductor denunciat per conduir sota els efectes de les drogues i un altre denunciat per excés de velocitat. A més, també es van aixecar 34 actes de la Inspecció de Treball per irregularitats en el compliment de les normes laborals.
En els últims anys s’ha incrementat l’eficàcia policial per detectar possibles infraccions en el transport de mercaderia i de passatgers a les vies catalanes. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, entre 2021 i 2025 les denúncies de Mossos van pujar un 55%, principalment per irregularitats en el tacògraf que els transportistes estan obligats a portar. Gràcies a ells, els Mossos poden saber si existeix risc de fatiga al circular moltes hores seguides sense parar.
Des de fa un parell d’anys, els Mossos disposen de tecnologia que permet fer més eficients les inspeccions d’aquests vehicles pesants, com ara el sistema d’antenes sense fils DSRC (Comunicacions Dedicades de Curt Abast), que permet consultar a distància una vintena de dades dels tacògrafs intel·ligents.
Aquest sistema permet a la policia catalana captar manipulacions o errors en temps real sense aturar el vehicle, per la qual cosa els agents paren únicament camions o autocars amb un tacògraf que emet algun tipus d’irregularitat, com estar manipulats per no registrar el temps de descans. Els Mossos estableixen aquestes antenes en controls estàtics però també en vehicles en moviment.
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