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Mor atropellat per un cotxe un jove de 16 anys a Castelldefels i el conductor fuig

L’accident al barri de Lluminetes ha deixat dos ferits més i l’infractor ha sigut detingut al seu domicili

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El cotxe implicat en l’atropellament mortal d’un jove de 16 anys a Castelldefels.

El cotxe implicat en l’atropellament mortal d’un jove de 16 anys a Castelldefels. / Policia Local de Castelldefels

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ACN

Castelldefels

Un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels (Baix Llobregat) per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons ha informat la Policia Local de Castelldefels. L’avís del sinistre es va rebre al voltant de les 00.05 hores al carrer 11, al barri de Lluminetes.

Segons les primeres informacions, un turisme que circulava a gran velocitat va atropellar mortalment el jove, va continuar la seva marxa i va acabar xocant contra un arbre i un fanal a la rotonda del passeig de la Marina amb el carrer 11. Com a conseqüència de l’accident, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i van rebre atenció sanitària. L’infractor va abandonar el cotxe després de l’accident i va ser localitzat i detingut al seu domicili.

Efectius de la Policia Local de Castelldefels, els Mossos d’Esquadra i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar fins al lloc de l’accident per atendre els afectats.

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La Policia Local de Castelldefels s’ha fet càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies del sinistre i ha traslladat les seves condolences als familiars i amics del jove de 16 anys mort.

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