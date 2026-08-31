Detenen un jove acusat d'enganyar vianants a Barcelona i estafar-los uns 13.000 euros
Està relacionat amb vuit casos comesos entre setembre del 2025 i agost d’enguany a Sants i l’Eixample
ACN
Els Mossos d’Esquadra van detenir el 25 d’agost un jove de 20 anys acusat d’enganyar vianants a Barcelona i estafar-los al voltant d’uns 13.000 euros, segons ha informat aquest dilluns. La policia catalana li atribueix vuit casos que s’haurien dut a terme entre setembre del 2025 i agost del 2026. Inicialment, actuava al voltant de l’estació de Sants i posteriorment al districte de l’Eixample. Els investigadors han determinat que la manera d’actuar del detingut consistia a guanyar-se la confiança de les víctimes, explicant-los “una història que sona creïble sobre una situació d’emergència personal” com ara haver patit un robatori i pèrdua de la documentació. L’autor aprofitava “la urgència de la situació” per obtenir els diners i fugir.
La policia catalana ha apuntat que en un dels episodis que han investigat hauria intimidat una de les víctimes per obtenir els diners. Per això, també està acusat, a més d’estafa, d'un delicte de robatori amb violència.
Els Mossos d’Esquadra han detallat que l’arrestat relatava que no disposava d’efectiu i que retornaria els diners a les víctimes mitjançant una transferència bancària immediata. Aleshores, els mostrava un comprovant de pagament o una aplicació bancària al telèfon mòbil com a garantia per acreditar l’operació. Per això, les persones feien la retirada d’efectiu del caixer automàtic i li donaven els diners.
Les víctimes més tard s’adonaven que les justificacions d’un eventual pagament eren falses. El detingut aprofitava “la urgència de la situació”, juntament amb la voluntat d’ajudar de la gent, i marxava abans d’hora.
Les denúncies interposades i la feina policial impulsada van permetre identificar i localitzar el sospitós d’aquests fets. Els Mossos d’Esquadra mantenen la investigació oberta i no han descartat que se li pugui atribuir altres fets similars, així com la possibilitat que apareguin més víctimes. En aquest sentit, des del cos fan una crida a si hi ha persones afectades per estafa que ho denunciïn.
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