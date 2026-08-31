Mor una dona de 81 anys a la platja de Llevant de Salou
La Guàrdia Civil ha identificat la víctima i ha informat la família
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ACN
Salou
Una dona de 81 anys va morir aquest diumenge a la platja de Llevant de Salou, segons ha confirmat aquest dilluns Protecció Civil. Els fets van passar cap a les 18.20 hores, quan el servei de socorrisme va haver de treure la dona de l'aigua i va iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El Sistema d'Emergències Mèdiques va mobilitzar tres unitats i va continuar les maniobres de reanimació, que van resultar infructuoses.
En aquell moment, la platja disposava de servei de vigilància i onejava la bandera verda. La Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec de les diligències, ha confirmat aquest dilluns la identificació de la víctima i que s'ha informat la família. Des del 15 de juny, 23 persones han mort a les platges catalanes.
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