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Un conductor de camió formigonera mor en bolcar el vehicle a l'Esquirol

El sinistre ha tingut lloc minuts abans de 2/4 de 4 a la BP-5207

Un cotxe dels Mossos senyalitzant un accident de trànsit

Un cotxe dels Mossos senyalitzant un accident de trànsit / Arxiu

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Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

El conductor d'un camió formigonera ha mort aquest dimarts a la tarda en bolcar amb el seu vehicle al municipi de l'Esquirol, a Osona. Els fets han tingut lloc poc abans de 2/4 de 4, al punt quilòmetric 3,4 de la BP-5207, segons el Servei Català de Trànsit.

Arran de l'accident, que ha obligat a tallar la via, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i una unitat i un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

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Amb aquesta, ja són 88 les persones que en el que portem de 2026 han perdut la vida a les carreteres catalanes. El SIAVT (Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) està a disposició dels familiars i de les persones afectades per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any, per oferir-los un servei d’orientació i informació sobre els tràmits posteriors al sinistre, donar-los a conèixer els recursos existents, informar-los dels drets que els reconeix la legislació vigent i proporcionar-los suport psicològic. S’hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.

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