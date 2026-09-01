Obliden un nen de 10 anys en una benzinera i continuen el viatge durant 140 quilòmetres
El menor va baixar del vehicle sense que el seu pare i la resta d’acompanyants se n’adoness
Ángel Garcia Collado
Un nen de 10 anys es va quedar sol accidentalment aquest diumenge en una estació de servei de l’autovia A-66, a l’altura d’Aldea del Cano (Càceres), després de baixar del vehicle en què viatjava i reprendre’s la marxa sense ell.
L’episodi va acabar sense conseqüències per al menor, tot i que va obligar la Guàrdia Civil a desplegar un dispositiu per localitzar el cotxe, que finalment va ser trobat més de 140 quilòmetres després, a l’altura d’Hervás, al nord de la província de Càceres.
Els fets van passar cap a les 20.30 hores. El nen viatjava acompanyat pel seu pare, un amic d’aquest i el seu germà de set anys. En una parada en una estació de servei d’Aldea del Cano, el petit va baixar del turisme.
Càmeres de seguretat
Segons ha explicat la Guàrdia Civil després de revisar les imatges de les càmeres de seguretat de l’establiment, el menor hauria baixat sense que cap dels seus acompanyants s’adonés posteriorment que no havia tornat a pujar al vehicle.
Un cop coneguda la situació, es van fer diverses gestions a través de la central 062 de la Guàrdia Civil. Els agents van comprovar que el vehicle continuava circulant en direcció nord per l’A-66 i van establir un dispositiu per intentar localitzar-lo.
No va ser fins prop de les 23.00 hores, unes dues hores i mitja després que el nen es quedés a l’estació de servei, quan una patrulla va aconseguir trobar el turisme a l’altura d’Hervás.
140 quilòmetres de distància
Entre Aldea del Cano i Hervás hi ha més de 140 quilòmetres per carretera, un trajecte que normalment requereix al voltant d’una hora i vint minuts en cotxe per l’A-66.
Durant tot aquest temps, el nen va romandre atès i acompanyat per agents de la Guàrdia Civil fins que finalment va poder reunir-se de nou amb els seus familiars.
La Guàrdia Civil ha aprofitat el succés, que va acabar sense danys personals, per recordar la importància de comprovar abans de reprendre la marxa que tots els ocupants es troben al vehicle, especialment quan es viatja amb menors.
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