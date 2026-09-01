La sinistralitat a les carreteres es redueix un 11% fins al 31 d’agost i tanca amb 87 morts
Gairebé quatre de cada deu de les víctimes mortals són motoristes, que augmenten un 13%
ACN
La sinistralitat a la xarxa viària de Catalunya va disminuir un 11% fins al 31 d’agost en comparació amb el mateix període de l’any passat i va acabar amb 87 morts, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit (SCT) que ha publicat aquest dimarts. D’aquest total, 73 van ser homes i 14 dones que es van registrar en 83 accidents mortals. En comparació amb el 2019, any de referència per al compliment d’objectius de reducció, la rebaixa ha estat d’un 29%. Pràcticament, el 40% de les persones mortes en aquests primers vuit mesos de l’any eren motoristes (34), cosa que suposa un 13% interanual més. L’SCT ha destacat que es tracta del col·lectiu del conjunt d’usuaris on s’han produït més pèrdues de vida.
Pel que fa als ferits greus, també es van escurçar, un 18,5% respecte al gener-agost del 2025, fins a 490. D’altra banda, de les 87 víctimes mortals, cinc es van concentrar a l’agost, quan l’any passat se’n van notificar deu.
A més dels 34 motoristes, també es van produir deu víctimes mortals entre els vianants i cinc entre ciclistes. D’aquesta manera, els col·lectius vulnerables aglutinen el 56% del total de la mortalitat a les vies catalanes en els primers vuit mesos de l’any.
L’AP-7 va condensar el nombre més gran d’usuaris que van perdre la vida amb 12. L’A-2, quatre i l’N-340 i la C-25, tres cadascuna. Els tipus d’accident més freqüents van ser les sortides de via, amb 27 casos, i els xocs frontals, amb 24.
El SCT, en el balanç de sinistralitat, ha fet èmfasi de la pujada de les víctimes mortals majors de 65 anys, que van passar 15 a fa un any a 20 d’enguany. Tot i això, la franja que va reunir més morts va ser la de 45 a 54 anys, amb 20 persones.
Per demarcacions, Barcelona va aplegar 39 dels 87 morts, encara que es va produir una disminució interanual de l’11,5%. El Baix Llobregat va ser la comarca amb més mortalitat amb nou persones. Tarragona va comptabilitzar-ne 17 fins al 31 d’agost, set menys que en el mateix període de fa un any (-29%). El Tarragonès i el Baix Ebre van registrar cinc i quatre, respectivament. Girona va sumar 20 víctimes mortals, deu més, sent la Selva la que va reunir més decessos (7). Per últim, a les comarques lleidatanes van perdre la vida 11 persones, nou menys que el 2025. La Noguera va ser la comarca amb el nombre més gran, amb quatre.
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