La preocupant desaparició de la Sara: la seva moto va ser trobada al costat de les seves sandàlies en una zona muntanyosa de Badalona
Tres mesos abans que se’n perdés el rastre, el passat 8 de juliol, va vendre el seu pis de Pineda de Mar (Barcelona) i es va mudar amb una «coneguda» a una altra localitat, un fet que va resultar «inesperat» per al seu pare i les seves amigues
La dona, de 55 anys, pateix esquizofrènia i un trastorn bipolar i necessita seguir un tractament diari
Jorge García
Sara María Serra, de 55 anys, és una veïna molt coneguda de Badalona (Catalunya). Dos mesos abans de desaparèixer, el passat mes de juliol, s’havia jubilat de la seva feina com a teleoperadora. La dona rep una pensió des de fa 17 anys a causa de la discapacitat del 33% que té reconeguda pels seus problemes psiquiàtrics.
El rastre de la Sara es va perdre a prop de la zona muntanyosa de Can Miravitges, al barri de Pomar de Dalt. L’última pista que els Mossos d’Esquadra tenen d’ella és del passat 8 de juliol, quan els agents «van trobar la seva motocicleta amb les claus posades» en una zona muntanyosa propera a l’hospital de Can Ruti (Badalona), segons les investigacions.
Alta vulnerabilitat
La desapareguda pateix esquizofrènia i té diagnosticat un trastorn bipolar, malalties per les quals rep tractament psicològic, psiquiàtric i farmacològic diari des de fa gairebé vint anys, fet que converteix la Sara en una persona d’«alta vulnerabilitat».
El seu pare, Modesto, de 90 anys i amb problemes de cor, «fa setmanes que no dorm», desesperat per saber alguna cosa de la seva filla. L’home està convençut que «la raó de la seva desaparició és que la Sara no va prendre la medicació», segons explica al canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica: «Quan no es pren les pastilles és una persona diferent, perd el seny i fa coses sense sentit», afegeix.
«Actitud diferent»
Tres mesos abans que la Sara desaparegués, la dona va vendre el seu pis de Pineda de Mar, a Barcelona, i es va traslladar a viure amb una «coneguda» a la localitat barcelonina de Sant Cebrià de Vallalta. Les amigues de la Sara no coneixen aquesta noia i asseguren que es van estranyar de la decisió que va prendre la dona. El seu entorn més proper recorda que va ser una cosa «inesperada» i que, quan la Sara es va mudar, «va començar a tenir una actitud diferent».
L’última trobada entre Modesto i la seva filla va tenir lloc el passat 28 de juny, a l’Hospital Municipal de Badalona, on l’home estava «ingressat per una infecció urinària». La Sara el va anar a visitar per «portar-li roba» i, segons assegura Modesto, la seva filla «estava bé i s’estava prenent la medicació».
«No hi havia el seu cotxe»
Aquells dies, mentre l’home estava ingressat a l’hospital, la seva filla es va quedar a dormir a casa seva, com «solia fer de tant en tant». Una setmana després, quan l’home va rebre l’alta i va tornar al seu domicili, va veure que «al garatge no hi havia ni el seu cotxe ni la moto de la seva filla». Tanmateix, «el pàrquing no presentava signes aparents d’haver estat forçat».
L’home va presentar una denúncia a la comissaria pel robatori del seu vehicle, tot i que, segons confessa, «estava bastant segur que havia estat la seva filla qui s’havia endut tots dos vehicles en un dels seus brots psicòtics». El que Modesto desconeixia era si ho havia fet «en dos moments diferents o si ho havia fet amb l’ajuda d’algú».
Guàrdia Civil de Saragossa
El 6 de juliol, Modesto va rebre una trucada de la Guàrdia Civil de Saragossa cap a les tres de la matinada. Els agents li van comunicar que «havien trobat, en un control rutinari, el seu cotxe a Saragossa i que, a més, era la seva filla qui el conduïa».
Modesto els va explicar que la Sara «patia una malaltia mental, que necessitava assistència mèdica i que no podien deixar-la sola en una ciutat que desconeixia». Els agents van deixar marxar la Sara María, argumentant que, davant la negativa de la dona a rebre ajuda, «no la podien retenir».
«Desconeixien on era»
Amb la intenció de trobar la seva filla, l’home va agafar un AVE cap a Saragossa, ja que no disposava del seu cotxe, «utilitzat» dies abans per la Sara. En arribar-hi, va buscar la seva filla «en una comissaria de la ciutat», però els agents li van dir que «l’havien deixat marxar» perquè es trobava en «bon estat», segons Modesto.
El 8 de juliol, el pare de la Sara va rebre una trucada de la policia de Badalona informant-lo que la motocicleta de la seva filla «havia estat trobada a la muntanya», a prop de l’hospital de Can Ruti, a Badalona, «amb les claus posades i al costat de les sandàlies de la dona». Aquella mateixa tarda, Modesto va presentar una denúncia per la desaparició de la seva filla i, des d’aleshores, els Mossos d’Esquadra treballen en la seva recerca.
Bossa de casc de moto
Un mes després, durant una batuda per buscar la Sara, membres de l’Associació Desapareguts a Catalunya «van trobar una bossa amb un casc de moto i un guant a dins» a prop del lloc on, 30 dies abans, s’havia localitzat la moto de la dona. Els Mossos desconeixen si pot pertànyer a la Sara.
És l’última pista que es té d’ella. Des d’aleshores, ningú no l’ha tornat a veure i «la seva targeta bancària tampoc ha registrat cap moviment», segons informa el seu pare. «Una desaparició tan llarga no pot ser voluntària, ja no sé ni què pensar. No puc dormir fins que no sàpiga alguna cosa de la meva filla», lamenta l’home.
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