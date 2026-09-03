Crisi migratòria
Detinguda una dona a Ceuta per l’homicidi d’un jove marroquí al seu domicili
La dona hauria utilitzat una arma blanca contra la víctima
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EFE
Ceuta
La Policia Nacional ha detingut a Ceuta una dona com a presumpta autora de la mort d’un jove de nacionalitat marroquina que es trobava al seu domicili, a la zona del Poblado de Regulares.
Segons han informat a EFE fonts policials, la dona hauria utilitzat una arma blanca per acabar amb la vida del jove després d’haver mantingut una discussió.
Les primeres dades indiquen que la víctima mortal és un migrant marroquí, tot i que no s’ha aclarit si era una de les persones que van entrar il·legalment a Ceuta a finals de juliol.
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