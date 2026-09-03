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Crisi migratòria

Detinguda una dona a Ceuta per l’homicidi d’un jove marroquí al seu domicili

La dona hauria utilitzat una arma blanca contra la víctima

Arxiu - Imatga Policia Nacional

Arxiu - Imatga Policia Nacional / EUROPA PRESS - Arxiu

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EFE

Ceuta

La Policia Nacional ha detingut a Ceuta una dona com a presumpta autora de la mort d’un jove de nacionalitat marroquina que es trobava al seu domicili, a la zona del Poblado de Regulares.

Segons han informat a EFE fonts policials, la dona hauria utilitzat una arma blanca per acabar amb la vida del jove després d’haver mantingut una discussió.

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Les primeres dades indiquen que la víctima mortal és un migrant marroquí, tot i que no s’ha aclarit si era una de les persones que van entrar il·legalment a Ceuta a finals de juliol.

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