Un camió xoca contra el monument a la sardana de Barcelona i torna a mutilar diverses figures
La empresa propietària del vehicle es farà càrrec de la reparació, després d’informar l’Ajuntament dels danys i assumir-ne la responsabilitat
Jordi Ribalaygue
Un xoc fortuït d’un camió ha tornat a mutilar el monument a la sardana de Barcelona, situat a la muntanya de Montjuïc. L’accident ha decapitat un dels dansaires del conjunt i l’ha deixat sense un braç, segons ha informat ‘La Vanguardia’ i ha confirmat l’Ajuntament de Barcelona a El Periódico, del mateix grup editorial de Regió7. A més, altres dues figures han perdut una mà cadascuna.
No és la primera vegada que l’escultura —encarregada per l’alcalde franquista Josep Maria Porcioles i inaugurada el 1966— pateix danys greus. De fet, el 2022 ja es van haver de refer els braços i les mans de vuit figures, un any i mig després que fos objecte d’un acte vandàlic. Aleshores, les reparacions van costar 28.500 euros.
El nou incident que ha tornat a causar desperfectes al monument va tenir lloc el passat 19 d’agost, precisa el consistori. Segons explica, el camió és d’una empresa privada que maniobrava mentre feia uns treballs a l’entorn del conjunt escultòric, situat entre la carretera de Montjuïc i els jardins de Joan Brossa.
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