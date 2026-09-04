Trobat dins una bossa
Els Mossos detenen una dona presumptament relacionada amb la mort del nadó de la Mina
Localitzat el cadàver d’un nadó dins d’una bossa en un bloc de la Mina
Jordi Ribalaygue
Els Mossos d’Esquadra han confirmat la detenció, aquest dijous, d’una dona presumptament relacionada amb la mort del nadó que va ser localitzat dins d’una bossa d’un edifici de la Mina, a Sant Adrià de Besòs.
Els fets van tenir lloc dimecres passat 2 de setembre, al voltant de les 13.00 h, quan els Mossos van rebre un avís per la localització del cos sense vida d’un nadó. Diverses patrulles es van desplaçar al lloc i van localitzar el cos en un bloc de pisos. També es van activar diverses dotacions del Sistema d’Emergències Mèdiques.
Des del mateix dimecres, els Mossos d’Esquadra investiguen presumptes indicis de criminalitat en el cas del nadó mort que es va trobar abandonat dins d’una bossa d’escombraries en un bloc del barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Després de les comprovacions que els agents van efectuar durant la tarda d’ahir a l’immoble, les indagacions han passat a mans de l’Àrea d’Investigació Criminal del cos, a la seu central d’Egara, a Sabadell.
La dona que s’encarrega de la neteja de l’escala en un dels grans edificis característics de la Mina va trobar la bossa ensangonada que ocultava el nadó. Les versions difereixen sobre si era al celobert –al qual donen les finestres de nombroses vivendes de l’immoble– o al costat de l’entrada de la porteria. En tot cas, la treballadora va moure el paquet i va trobar el menor. Una de les versions assegura que la dona va relatar que el nadó encara mantenia un fil de vida quan el va trobar, però estava malferit i va morir pocs instants després.
Després que els Mossos rebessin avís i es personessin al lloc dels fets, una comitiva judicial va acudir al bloc per encarregar-se de la retirada del cos. Els agents van custodiar el cadàver fins que va ser traslladat i es van mantenir durant diverses hores a la zona, efectuant indagacions.
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