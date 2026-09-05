Mor un home de 78 anys mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar
La víctima era de nacionalitat francesa
Els serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida
Pau Cambronero
Un home de 78 anys de nacionalitat francesa ha mort aquest dissabte mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar, segons ha informat Protecció Civil.
L’avís s’ha rebut a 1/4 de quatre de la tarda i, quan ha arribat el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), ha tret la víctima de l’aigua inconscient, li han practicat les maniobres de reanimació, però no han pogut salvar-li la vida. S’han mobilitzat tres unitats terrestres i una aèria del SEM, i tres unitats dels Mossos d’Esquadra, a més de la Policia Local del municipi selvatà.
Amb aquesta víctima, ja són 9 les persones que han mort a les platges del litoral gironí durant la temporada de bany d’enguany, des que el 15 de juny va començar la campanya. A més, la xifra s’eleva fins a les 11 persones si es tenen en compte tots els espais aquàtics de la demarcació, on enguany, dues dones també van perdre la vida en piscines privades: el primer cas es va produir el 25 de juny en una piscina particular de Sant Antoni de Calonge i el segon, l’11 de juliol, a Llagostera.
A deu dies per donar per acabada la campanya de bany, la demarcació acumula, per tant, quatre morts més per ofegament que durant tota la temporada de l’any passat, quan se’n van registrar set en el conjunt d e tots els espais aquàtics.
En total, a les platges catalanes 24 persones han perdut la vida.
Des de Protecció Civil es recorda la importància d’extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors. Cal evitar banyar-se si un no es troba bé o si es nota cansament, i s’han de seguir sempre les indicacions del servei de socorrisme.
Subscriu-te per seguir llegint
- La germana de Carles Vilajosana Arocas, la víctima de l'homicidi de Manresa, assegura al funeral que portarà el cas al Parlament 'i més enllà. Arribaré fins on calgui
- Crim de Manresa: un quilòmetre d'assetjament a la víctima abans de l'atac mortal
- Marc Miravitlles, pneumòleg: 'Ningú s’atreviria a beure aigua bruta, no obstant cada dia respirem aire brut
- Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia: 'Si algú es vol aprofitar d'una baixa, li serà més fàcil tirar per la via de la salut mental
- Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima
- El grup Casablanca obrirà una discoteca d’hivern a Manresa inspirada en La Pera
- Sor Lucía Caram: 'No m'avergonyiré mai de tenir un banc d'aliments ni de donar oportunitats de formació i inserció
- Els Mossos escorcollen el domicili d'un dels dos menors detinguts per la mort de Carles Vilajosana, a Manresa