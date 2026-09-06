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Ferit crític un home després d’apunyalar tres persones i saltar des d’un quart pis a Barcelona

Els fets han passat aquest diumenge al matí en un pis de l’edifici ubicat al número 162 de la Gran Via, al districte de Sants-Montjuïc

Un vehicle dels Mossos d’Esquadra.

Un vehicle dels Mossos d’Esquadra. / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

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EFE

Un home es troba en estat crític després de llançar-se des del balcó d’un quart pis a Barcelona, minuts després d’haver-se ferit amb una arma blanca i d’haver apunyalat tres persones més a l’habitatge. Una d’elles es troba en estat greu.

Fonts dels Mossos d’Esquadra han informat a Efe que aquest succés ha tingut lloc per causes que ara s’investiguen en el matí d’aquest diumenge, en un pis de l’edifici ubicat al número 162 de la Gran Via, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona.

En una vivenda de la quarta planta d’aquest immoble conviuen tres homes, uns dels quals es trobava aquest matí en una habitació amb la seva nòvia.

Per causes que de moment es desconeixen, un altre dels homes que viuen al pis s’ha adreçat a l’habitació i ha ferit amb arma blanca a unaltre, que es troba en estat greu, així com a la nòvia d’aquest, ferida lleu.

L’enrenou de l’incident ha portat el tercer ocupant de la vivenda a dirigir-se a l’habitació, on també ha sigut ferit lleu pel seu company de pis.

L’agressor, posteriorment, s’ha autolesionat i, posteriorment, s’ha llançat al buit des del balcó de la vivenda.

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Les esmentades fonts han indicat que la policia catalana investiga ara les causes d’aquest succés, en el qual no es descarta cap hipòtesi.

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