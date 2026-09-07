Com s'atura una llanxa sense patró? L’espectacular abordatge dels Mossos
El conducor havia caigut a l'aigua i l'embarcació seguía navegant sense control
Els Mossos d'Esquadra han publicat a X un vídeo en el qual mostren els esforços per part de la Policia Marítima per aturar una llanxa motoritzada que navegava sense control a l'Ametlla de Mar. El patró havia caigut a l'aigua, però el vehicle seguia amb el motor encès i en moviment, navegant desbocat i de manera irregular.
El cos policial va desplaçar una unitat que va gravar les maniobres realitzades per aturar la llanxa en un vídeo que han compartit a través de la xarxa social X. Les imatges mostren com fan diversos intents per aproximar-se al vehicle, de la manera més segura possible, ja que els seus moviments eren imprevisibles.
En una "maniobra decisiva" els agents van aconseguir apropar i alinear la seva llanxa amb el vehicle descontrolat. Així, un d'ells es va agafar a la barana de l'altra embarcació i amb un salt va poder abordar-la en moviment. En plantar-se a bord, va agafar ràpidament el timó i la va aturar. La ràpida actuació policial va prevenir que la llanxa provoqués un accident major.
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