El jutjat de Vilafranca demana a Adif i Renfe informes sobre el manteniment de les vies a Gelida
Acció Cassandra envia 9.000 incidències de Rodalies a la Comissió Europea i demana que vigili la seguretat de les vies
ACN
El jutjat de Vilafranca del Penedès que investiga l'accident mortal ferroviari de Gelida del gener passat ha requerit a Adif l’expedient complet de manteniment del tram afectat durant els cinc anys anteriors al sinistre, incloses les actes d’inspecció, informes tècnics, incidències detectades i actuacions realitzades. També demana els protocols interns d'inspecció i conservació aplicables al tipus d'infraestructura afectada i la identificació de les persones responsables tècniques directes del tram i jeràrquiques en matèria de manteniment. A més, Acció Cassandra, personada en la causa, ha enviat a la Comissió Europea un registre de més de 9.000 incidències a tot Rodalies.
També ordena requerir a Adif i Rodalies Renfe els registres de circulació i de comunicacions operatives del tram, incloses gravacions, registres CTC/CRC, ordres de bloqueig, limitacions de velocitat, consignes i comunicacions sobre incidències o advertiments previs a l’accident. Per últim, demana a Adif l'historial de manteniment, inspeccions i actualitzacions realitzades al tram afectat i els seus voltants, incloent incidències anteriors, informes de manteniment i qualsevol informe tècnic relatiu a riscos d'infraestructures, talussos, murs, trinxeres o elements susceptibles de col·lapse.
Igualment, la resolució requereix al sindicat de maquinistes SEMAF, personat com a acusació, la còpia íntegra de l’escrit o carta remesa el 20 de gener de 2026, dia de l'accident, a responsables de Renfe Rodalies, el justificant de la seva emissió i recepció, i la identificació de les persones que la van redactar i enviar per tal que la ratifiquin al jutjat.
Enviament de 9.000 incidències a Europa
Paral·lelament, l'associació jurídica Acció Cassandra a enviat a la Comissió Europea més de 9.000 incidències de Rodalies i li demana que examini possibles incompliments de l'Estat espanyol, Adif i l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. L'entitat ha tramès una resposta formal a la Direcció General de Mobilitat i Transports de la Comissió Europea (DG MOVE) en relació amb la seva carta de 29 de juny sobre la situació de Rodalies de Catalunya.
La resposta de Brussel·les reconeixia que la responsabilitat principal sobre la seguretat ferroviària, el manteniment i la gestió de la infraestructura correspon a l’Estat espanyol, Adif i Renfe. Tanmateix, Acció Cassandra considera que aquella resposta no donava contestació suficient a qüestions essencials plantejades en els escrits anteriors de l’associació.
En particular, la Comissió no es pronunciava sobre les obligacions europees aplicables als trams convencionals, nusos i connexions de Rodalies integrats en el corredor mediterrani de la Xarxa Transeuropea de Transport (RTE-T), ni sobre la compatibilitat del desequilibri territorial d’inversió entre Catalunya i Madrid amb el principi de cohesió econòmica, social i territorial de l’article 174 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.
La carta de la DG MOVE arribà, a més, el 29 de juny, quatre dies després del termini fixat per la Mediadora Europea, el 25 de juny, en el marc de l’expedient. Acció Cassandra ha informat d’aquesta circumstància al gabinet de la Mediadora.
L’associació ha lliurat a la Comissió Europea un dossier amb una anàlisi de 9.023 incidències registrades a la xarxa de Rodalies entre l’1 de setembre de 2025 i el 31 d’agost de 2026. Del total, 199 consten com a incidències de severitat crítica, 3.456 d’alta severitat, 553 de severitat mitjana i 4.815 de severitat baixa.
La documentació inclou un fitxer Excel separat amb el detall de cadascun dels 9.023 registres. Segons la nota metodològica aportada, 8.923 incidències provenen de fluxos públics de Rodalies de Catalunya, 91 de comunicacions de la Generalitat i 9 d’altres canals públics.
La línia R11, que uneix Barcelona-Sants i Portbou per Granollers, Girona i Figueres, acumula 974 incidències durant el període analitzat: 632 d’alta severitat i 9 de severitat crítica. Els episodis d’alta severitat tenen un retard mitjà de 38,3 minuts, amb un màxim registrat de 120 minuts, i 113 incidències mencionen limitacions de velocitat. Només durant l’agost de 2026 es van registrar 694 incidències a la xarxa, 338 de les quals qualificades com d’alta o crítica severitat.
Seguretat i corredor mediterrani
La resposta d’Acció Cassandra subratlla que l'R11 i les línies R2 Nord, R2 Sud, R4, R16 i R17 utilitzen, totalment o parcialment, trams convencionals, nusos o connexions vinculats al corredor mediterrani de la RTE-T. Aquesta vinculació no implica necessàriament que els serveis de Rodalies circulin per una via d’alta velocitat, sinó que fan ús d’infraestructures ferroviàries integrades en un eix transeuropeu sotmès a objectius europeus de seguretat, interoperabilitat, capacitat, continuïtat i resiliència.
En conjunt, aquestes línies acumulen 4.121 incidències, de les quals 2.179 són d’alta severitat i 63 de severitat crítica. L'R11 concentra, per si sola, 632 de les 2.179 incidències greus registrades en aquest conjunt de línies vinculades al corredor mediterrani.
Acció Cassandra no qüestiona que els estats membres i les autoritats estatals tinguin la responsabilitat principal en aquesta matèria. El que reclama és que la Comissió exerceixi les seves funcions de garantia del dret de la Unió quan hi ha indicis documentats que poden afectar infraestructures transfrontereres i integrades a la xarxa transeuropea.
La directiva 2016/798 encomana als estats membres vetllar pel manteniment global de la seguretat ferroviària, obligar els gestors de la infraestructura a implantar mesures de control del risc i establir plans anuals de seguretat. També atribueix a l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària funcions de supervisió sobre els gestors de la infraestructura i sobre l’eficàcia dels seus sistemes de gestió de la seguretat.
Fons europeus i inversió
En la seva resposta de juny, la Comissió va indicar que, des de 2014, la Unió Europea havia destinat 880 milions d’euros del Mecanisme 'Connectar Europa' a 60 projectes ferroviaris a Espanya, amb actuacions sobre més de 1.148 quilòmetres de línies. Aquesta informació, però, és agregada i no permet identificar quina part dels fons ha estat destinada als trams convencionals del corredor mediterrani emprats per Rodalies ni a la xarxa de proximitat catalana.
Per aquest motiu, Acció Cassandra ha sol·licitat a la Comissió un desglossament projecte per projecte: instrument financer, base jurídica, beneficiari, import, percentatge de cofinançament, tram beneficiari, tipus d’infraestructura, naturalesa de les obres, calendari, grau d’execució, resultats esperats i controls efectuats. La petició comprèn, entre altres instruments, els fons del Mecanisme 'Connectar Europa', NextGenerationEU i els programes de cooperació territorial europea que puguin afectar connexions amb França.
L’associació també ha aportat dades de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat relatives a la inversió pública estatal real per habitant. Segons aquestes dades, el 2025 la inversió per habitant fou de 162,62 euros a Catalunya i de 452,32 euros a la Comunitat de Madrid, una relació d’1 a 2,78. Durant tota la sèrie 2015-2025, Catalunya no va assolir la mitjana estatal.
Aquestes dades no s’invoquen com a prova automàtica d’una vulneració de l’article 174 TFUE, sinó com a elements objectius que justifiquen que la Comissió valori si el desequilibri territorial documentat és compatible amb els objectius europeus de cohesió, especialment quan afecta una infraestructura ferroviària vinculada al corredor mediterrani.
Exigència de resposta motivada
Acció Cassandra no demana que la Comissió Europea substitueixi les autoritats estatals en l’exercici de les seves funcions. Demana que examini seriosament la documentació aportada, determini les obligacions europees aplicables i doni una resposta expressa i motivada als punts plantejats.
En concret, l’associació ha instat la DG MOVE a valorar si l’Estat espanyol i l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària compleixen les seves obligacions de seguretat i supervisió; a precisar el règim aplicable als trams i connexions del corredor mediterrani emprats per Rodalies; a detallar la destinació efectiva dels fons europeus, i a valorar l’obertura de l’examen preliminar previst a l’article 258 TFUE.
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