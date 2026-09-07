Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Inici de cursSor Lucía CaramEsteladaCrim a ManresaJoc de CartesNova discoteca a Manreas
instagramlinkedin

Tragèdia a la muntanya

Mor en un accident als Alps el muntanyenc i triatleta navarrès Bixente Igarzabal

El reconegut alpinista va morir després d’una caiguda durant una excursió que feia juntament amb altres persones

Un helicòpter de rescat als Alps.

Un helicòpter de rescat als Alps. / Ferran Sendra

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

El Periódico

Pamplona

La localitat navarresa de Lesaka es desperta aquest dilluns consternada per l’accident mortal de muntanya patit als Alps per l’esportista local Bixente Igarzabal, conegut per les seves fites esportives i que va ser reconegut per l’Ajuntament de la seva localitat en encarregar-li el llançament del txupinazo el 2018.

Ho ha assenyalat a EFE l’alcalde de Lesaka, Ladis Satrustegi, que ha confirmat la mort d’aquest reconegut muntanyenc i triatleta, en patir una caiguda quan es trobava als Alps juntament amb altres persones.

Després de conèixer la notícia, l’Ajuntament va contactar amb la família per mostrar el seu pesar i posar-se a la seva disposició per ajudar en els tràmits en què pogués ser útil, ha confirmat l’alcalde.

Un home «molt disciplinat»

«Tot i que ja no era tan jove -53 anys- era una persona a qui no li tocava», ha lamentat Satrustegi, que ha recordat que el difunt «era conegut principalment per les seves fites i marques esportives. Era molt disciplinat, molt aplicat en l’esport», que va practicar en nombroses modalitats com bàsquet, sokatira, curses a peu i muntanyisme, i també va destacar en triatló, ja que va sumar diversos Ironman.

Notícies relacionades

«Era una persona que, al seu voltant, mobilitzava gent. Sempre feia sortides a la muntanya amb uns i altres, escalades» i altres activitats esportives, pels èxits de les quals el consistori el va reconèixer el 2018 en encarregar-li l’honor de llançar el txupinazo.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents