Tragèdia a la muntanya
Mor en un accident als Alps el muntanyenc i triatleta navarrès Bixente Igarzabal
El reconegut alpinista va morir després d’una caiguda durant una excursió que feia juntament amb altres persones
El Periódico
La localitat navarresa de Lesaka es desperta aquest dilluns consternada per l’accident mortal de muntanya patit als Alps per l’esportista local Bixente Igarzabal, conegut per les seves fites esportives i que va ser reconegut per l’Ajuntament de la seva localitat en encarregar-li el llançament del txupinazo el 2018.
Ho ha assenyalat a EFE l’alcalde de Lesaka, Ladis Satrustegi, que ha confirmat la mort d’aquest reconegut muntanyenc i triatleta, en patir una caiguda quan es trobava als Alps juntament amb altres persones.
Després de conèixer la notícia, l’Ajuntament va contactar amb la família per mostrar el seu pesar i posar-se a la seva disposició per ajudar en els tràmits en què pogués ser útil, ha confirmat l’alcalde.
Un home «molt disciplinat»
«Tot i que ja no era tan jove -53 anys- era una persona a qui no li tocava», ha lamentat Satrustegi, que ha recordat que el difunt «era conegut principalment per les seves fites i marques esportives. Era molt disciplinat, molt aplicat en l’esport», que va practicar en nombroses modalitats com bàsquet, sokatira, curses a peu i muntanyisme, i també va destacar en triatló, ja que va sumar diversos Ironman.
«Era una persona que, al seu voltant, mobilitzava gent. Sempre feia sortides a la muntanya amb uns i altres, escalades» i altres activitats esportives, pels èxits de les quals el consistori el va reconèixer el 2018 en encarregar-li l’honor de llançar el txupinazo.
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