Tres ferits en una explosió en un laboratori de la Facultat de Química de la universitat URV a Tarragona
Un dels ferits, afectat per fragments de vidre, ha patit una hemorràgia difícil de contenir per la medicació que prenia
Jan Magarolas
Set dotacions dels Bombers de la Generalitat s’han activat aquest dilluns al matí per una explosió en un laboratori químic de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona. Tres persones han resultat ferides, segons les informacions preliminars del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), per una deflagració d’àcid nítric, tal com ha pogut confirmar El Periódico.
El cos de Bombers ha informat de la deflagració poc abans de les deu del matí i ràpidament ha atribuït els fets a «la manipulació de productes químics». La primera trucada d’avís s’ha rebut a les 9.17 hores.
La sala 104 del laboratori ha estat evacuada i, de moment, els serveis d’emergència mantenen restringit l’accés. Els desperfectes s’han limitat a l’interior de la mateixa sala i no s’hi han detectat danys estructurals de consideració.
Més tard s’ha concretat que l’incident s’ha produït a la vitrina del laboratori de bioquímica, quan es feia un transvasament d’àcid nítric d’un recipient a un altre. Aquest producte és un reactiu àmpliament utilitzat en processos químics.
A més de les dotacions dels Bombers, també s’han activat tres ambulàncies del SEM per atendre tres persones ferides, així com un equip conjunt.
Una de les persones afectades per l’accident ha patit ferides provocades pels fragments de vidre d’un dels utensilis utilitzats durant el procés. La principal dificultat per atendre-la ha estat contenir l’hemorràgia, agreujada per la medicació anticoagulant que estava prenent.
La Facultat de Química de la URV està situada al nord del Campus Sescelades, al carrer de Marcel·lí Domingo, 1. El complex universitari es troba al barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. Al mateix campus també hi ha les facultats de Ciències de l’Educació i Psicologia i d’Enologia, així com algunes escoles tècniques dependents de la URV.
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