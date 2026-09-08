Dos ferits greus en una explosió a una joieria de Cerdanyola del Vallès
La deflagració ha afectat el sostre de l'establiment, forjat de la primera planta, que ha cedit i ha baixat
ACN
Dues persones han resultat ferides greus en una explosió que ha tingut lloc aquest dilluns en una joieria del carrer Sant Antoni de Cerdanyola del Vallès. Els Bombers han rebut l'avís de l'accident cap a un quart de sis de la tarda. Els ferits greus són un home que ha estat traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron i una dona que ha anat a l'Hospital Parc Taulí. El Sistema d'Emergències Mèdiques ha atès una tercera persona, una dona l'estat de la qual no revesteix gravetat. Segons han explicat els Bombers, l'explosió, que podria haver estat causada per algun gas, ha afectat el forjat de la primera planta, el sostre de la joieria, que ha cedit i ha baixat.
L'edifici afectat i dos d'annexos han estat evacuats per precaució. Els Bombers han activat efectius del Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC), l'arquitecte municipal i el grup caní de recerca per descartar la presència de més víctimes.
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