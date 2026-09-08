Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaga de mestresInici de cursCanvi de temps a CatalunyaHavaneres a l'AgullaPISA 2025Crim a Manresa
instagramlinkedin

Dos ferits greus en una explosió a una joieria de Cerdanyola del Vallès

La deflagració ha afectat el sostre de l'establiment, forjat de la primera planta, que ha cedit i ha baixat

Detall de camions dels Bombers de Barcelona

Detall de camions dels Bombers de Barcelona / / Martí Petit

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Cerdanyola del Vallès

Dues persones han resultat ferides greus en una explosió que ha tingut lloc aquest dilluns en una joieria del carrer Sant Antoni de Cerdanyola del Vallès. Els Bombers han rebut l'avís de l'accident cap a un quart de sis de la tarda. Els ferits greus són un home que ha estat traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron i una dona que ha anat a l'Hospital Parc Taulí. El Sistema d'Emergències Mèdiques ha atès una tercera persona, una dona l'estat de la qual no revesteix gravetat. Segons han explicat els Bombers, l'explosió, que podria haver estat causada per algun gas, ha afectat el forjat de la primera planta, el sostre de la joieria, que ha cedit i ha baixat.

L'edifici afectat i dos d'annexos han estat evacuats per precaució. Els Bombers han activat efectius del Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC), l'arquitecte municipal i el grup caní de recerca per descartar la presència de més víctimes.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
  2. Un grup de joves colpeja l'home que anaven a atracar a Manresa
  3. Canvi radical de temps a la Catalunya central: arriben tempestes, calamarsa i més de 20 litres en mitja hora
  4. Guanyen 50 milions a l’Euromilions i prenen una decisió que revoluciona el seu poble per sempre
  5. La tornada a l'escola, en directe: segueix la vaga de professors i les incidències
  6. Necrològiques del 7 de setembre
  7. El curs comença amb l’acollida com a gran repte a la Catalunya central
  8. La Comissió 11 de Setembre demana penjar estelades als balcons com a resposta als darrers casos de repressió policial contra aquest símbol

Dos ferits greus en una explosió a una joieria de Cerdanyola del Vallès

Dos ferits greus en una explosió a una joieria de Cerdanyola del Vallès

Lukasz Kolenda se suma a Rafa Villar i Gerard Fernández a la llista de baixes del Kids&Us Manresa

Lukasz Kolenda se suma a Rafa Villar i Gerard Fernández a la llista de baixes del Kids&Us Manresa

Com “escolta” la medicina l’activitat del cervell

Com “escolta” la medicina l’activitat del cervell

Salma Kriouar, la nova pubilla de la capital del Bages: «Estic orgullosa de poder representar Manresa»

Salma Kriouar, la nova pubilla de la capital del Bages: «Estic orgullosa de poder representar Manresa»

Els Mossos detenen dos menors més presumptament relacionats amb la mort violenta de Carles Vilajosana

Els Mossos detenen dos menors més presumptament relacionats amb la mort violenta de Carles Vilajosana

Mor Josep Fernández Ros, regidor a Súria en el primer mandat de la represa democràtica

Mor Josep Fernández Ros, regidor a Súria en el primer mandat de la represa democràtica

Sanitat de la Comunitat Valenciana haurà d'indemnitzar amb 100.000 euros la jove Marta Pérez, nascuda a Cardona

Sanitat de la Comunitat Valenciana haurà d'indemnitzar amb 100.000 euros la jove Marta Pérez, nascuda a Cardona

Els Mossos denuncien per coaccions els tres militants del moviment popular d’Igualada

Els Mossos denuncien per coaccions els tres militants del moviment popular d’Igualada
Tracking Pixel Contents