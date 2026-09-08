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Investigació oberta

Els Mossos investiguen un presumpte segrest a trets a Gavà

La víctima va ser localitzada hores després ferida a Sabadell

Tot apunta que es tracta d’un ajust de comptes

Una patrulla de Mossos en un vehicle policial

Una patrulla de Mossos en un vehicle policial / Mossos

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Marta Català

Els Mossos d’Esquadra investiguen un presumpte segrest succeït aquest dilluns a la tarda a Gavà, després que un home fos localitzat hores més tard a Sabadell amb una ferida de bala, segons han informat fonts policials a EL PERIÓDICO. Tot apunta que es tracta d’un ajust de comptes relacionat amb el tràfic de drogues.

Els fets es van produir cap a les 18.30 hores al carrer del Pou de Gavà, a la zona de Can Espinós. Segons les primeres informacions, els Mossos van rebre l’avís que un home havia sigut tirotejat i posteriorment introduït al maleter d’un cotxe. Hores després, la víctima va aparèixer a Sabadell amb una ferida de bala.

La víctima anava en moto quan li van disparar i la seva motocicleta va aparèixer abandonada al lloc del rapte. El tret va ser en una zona no vital i l’home es recupera a l’hospital.

Els investigadors miren ara d’aclarir les circumstàncies del succés i treballen per identificar i localitzar l’autor o els autors del presumpte segrest.

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L’incident va tenir lloc a Can Espinós, una zona coneguda pels Mossos, tot i que de moment no han transcendit més detalls sobre l’origen de l’atac ni sobre la relació entre la víctima i els seus presumptes agressors.

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