Investigació oberta
La terapeuta dels Andic estudia accions legals pel dany a la seva imatge
Els Mossos analitzen missatges i àudios relacionats amb Julia Lüderwaldt mentre la investigació judicial reprèn noves diligències
Marta Català
Els assessors de la mediadora dels Andic mouen fitxa. La psicoanalista de Jonathan i Isak Andic, Julia Lüderwaldt, és fora d’Espanya juntament amb la seva filla, que és jutgessa a Alemanya, a l’espera de tornar a Espanya, segons ha revelat el seu advocat a EL PERIÓDICO. De moment, Lüderwaldt no està imputada ni té cap compte pendent amb la justícia, per tant, no necessita un lletrat, però, com ja va avançar aquest diari, s’està assessorant amb un conegut despatx d’advocats de Barcelona. D’aquestes primeres consultes, aquest diari ha pogut saber que l’advocat de la terapeuta es planteja emprendre accions legals pel dany a la imatge de la seva clienta. Posarien el focus en «informacions que hagin pogut causar perjudici a la mediadora familiar».
L’advocat de Julia Lüderwaldt argumenta que ella és una «mediadora familiar que va dur a terme una teràpia i res més, i se l’ha arribat a titllar d’inductora d’un homicidi i en cap cas va participar ni va col·laborar en res més que en una teràpia d’ajuda». Considera, a més, que «el jutjat ha tolerat que el judici es faci a la premsa». «A veure on troben ara nou persones d’un jurat popular que no hagin vist vídeos del cas a les xarxes socials». Al·ludeix al fet que el cas de la mort d’Andic serà jutjat per un jurat popular que haurà d’estar format per nou persones que, per evitar judicis paral·lels, no hauran d’estar contaminades amb informacions de l’exterior.
Aquest mes de setembre, amb la reactivació de la vida judicial, s’espera que citin a declarar més testimonis de la causa i la intèrpret anglesa excol·laboradora de la terapeuta, que va declarar que la mediadora va proposar una ruta «extrema» dins de la seva teràpia de confrontació, perquè ratifiqui les declaracions que va fer als Mossos d’Esquadra. També s’esperen noves diligències practicades per la Unitat d’Investigació de Martorell: les anàlisis dels bolcats de converses de diversos testimonis que ja van declarar davant la magistrada, així com l’esclariment de dates, bitllets i motivacions del viatge a Ecuador que va demanar la magistrada, així com l’historial mèdic d’Andic, entre d’altres.
La jutgessa d’instrucció número 5 de Martorell, que porta el cas, va citar a declarar Lüderwaldt el passat 30 de juny com a testimoni en el marc de la investigació per la mort d’Isak Andic, ocorreguda el 14 de desembre de 2024 a Collbató, durant un passeig amb el seu fill Jonathan. En la declaració judicial, la mediadora familiar dels Andic va explicar que va tractar el pare i el fill per ajudar-los a solucionar els seus problemes i que fins i tot va derivar el pare a un psiquiatre per completar la teràpia. La dona va declarar que el dia 1 de desembre va visitar la ruta de Collbató però no el punt on es va precipitar Isak Andic. «No sap on és i hi va anar per preparar la ruta d’un altre client», insisteix ara el seu advocat.
Un dia abans de la declaració de Lüderwaldt en seu judicial, una antiga col·laboradora seva va declarar als Mossos que va acompanyar la terapeuta l’1 de desembre a Collbató i que la psicoanalista li havia proposat a Jonathan fer una ruta «extrema» per portar-lo al límit, cosa que formava part de la intensa teràpia, anomenada de «confrontació», que aplicava amb la família.
Així ho va declarar la mateixa testimoni, una anglesa que també treballa d’intèrpret, davant els Mossos d’Esquadra els passats 29 de juny i 6 de juliol, quan va mostrar a la policia catalana els missatges i àudios que s’havia intercanviat amb Lüderwaldt. De fet, la intèrpret va bolcar del seu mòbil les converses entre ella i Julia i entre ella i Jonathan Andic. Unes converses que són en mans dels Mossos i que estan sent analitzades.
Lüderwaldt, en seu judicial, es va referir a la figura de la intèrpret anglesa com la persona que buscava indrets a la muntanya per passejar amb els seus pacients en el marc de la seva teràpia.
La jutgessa Raquel Nieto, en la seva interlocutòria d’instrucció del 19 de maig, ja va esmentar la psicoanalista com una persona que «va propiciar» un canvi de testament en vida d’Isak Andic. La jutgessa entén que el fundador de Mango va cedir a les pretensions de Jonathan Andic de rebre una herència en vida del seu pare. A més, la magistrada va demanar als Mossos que determinin «l’existència d’una tercera persona que directament o indirectament participés en els fets» i va esmentar Julia Lüterwaldt.
Segons la magistrada, en les sessions de teràpia, el primogènit va manifestar presumptament que tenia sentiments d’«odi i rancúnia», «idees de mort i de culpabilitzar el seu pare de la seva situació», així com «que la figura del pare deixi d’existir en pensament o en vida». Per la seva banda, la defensa sempre ha defensat que Jonathan es va sotmetre a una teràpia de «confrontació», basada en «acció i reacció per trobar el creixement». Només des d’«aquest prisma i context, han de ser llegits i entesos (els missatges)», diu Cristóbal Martell, advocat d’Andic, en el seu recurs contra la interlocutòria de presó.
De fet, segons l’entorn de la família, Jonathan desconeixia completament el contingut dels missatges de «la ruta extrema» que suposadament estaven preparant. Fonts properes a Jonathan expliquen que l’excursió a Collbató es va preparar la mateixa setmana i que no tenien fixats ni un dia concret ni una hora, i que fins i tot el seu pare el mateix dia 14 de desembre li va escriure: «Joni, vine a buscar-me quan vulguis», segons un missatge que consta en la causa.
Julia L. és una psicoanalista d’origen equatorià-alemany sense titulació a Espanya. Els advocats que l’assessoren diuen que no necessita titulació perquè és una mediadora familiar. Una clienta de la psicoanalista amb qui va parlar aquest diari va assenyalar que en la seva teràpia mediava en un conflicte familiar i que tractava diferents membres de la família: «És dura i professional», va dir.
Per la seva banda, la dona anglesa és una intèrpret «freelance» que treballa per a diferents despatxos. Segons ha pogut saber aquest diari, la testimoni va manifestar que porta «un any sense dormir» des que va conèixer els fets i que actualment no manté relació amb la terapeuta. Segons es desprèn de la declaració que va prestar davant els Mossos d’Esquadra, la mediadora familiar de Jonathan i Isak li derivava clients perquè milloressin el seu anglès i, només de manera excepcional, perquè els busqués rutes i excursions on poder dur a terme les seves tècniques de «confrontació» per solucionar els problemes.
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