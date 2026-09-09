Una dona mor ofegada al mig del carrer durant la tempesta a Mallorca
La víctima ha relliscat i ha caigut, quedant sota l'aigua
EPC
Una dona d’edat avançada ha mort aquesta tarda, presumptament ofegada després de caure a terra en un carrer inundat de Felanitx. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per determinar les circumstàncies de la mort. La intensa tempesta que ha descarregat aquesta tarda sobre Mallorca ha causat un centenar d’incidents, la gran majoria per caigudes d’arbres i inundacions de carrers i plantes baixes.
La mort de l’anciana s’ha produït cap a les quatre menys vint de la tarda, en un moment en què sobre Felanitx queia «un diluvi», segons han explicat testimonis. Pel que sembla, la dona intentava travessar el carrer Bellpuig, a l’altura del carrer Cotoner, quan ha relliscat i ha quedat sota l’aigua, que en aquell moment inundava el carrer fins a uns trenta centímetres d’altura.
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