Denuncien una agressió policial a un jove durant la Festa Major de Sabadell
La Crida ha fet públic un vídeo on es veu l'agent clavant un cop al noi i demanen que es depurin responsabilitats
ACN
La Crida per Sabadell denuncia una agressió d'un agent de la Policia Municipal a un jove la matinada de dilluns de Festa Major. En un vídeo que han difós a xarxes, es veu un agent clavant un cop de colze amb contundència al jove, que cau estabornit a terra, i tot seguit com diversos agents el detenen. Segons destaquen en un comunicat, el noi va estar aïllat durant més de 24 hores a la comissaria del cos, una actuació que consideren "del tot desproporcionada i d'una violència gratuïta i totalment innecessària". La formació demana que es depurin responsabilitats i se suspengui l'agent protagonista dels fets. En declaracions a l'ACN, l'Ajuntament ha assegurat que s'estan analitzant els fets amb rigor i amb tota la informació disponible.
En el vídeo es pot veure com dos agents estan parlant amb uns nois. Un d'ells es troba d'esquena a un dels policies, que li etziba un fort cop de colze i li provoca una caiguda a l'instant a terra. Tot seguit, fins a tres agents s'abraonen sobre el noi i l'immobilitzen.
La formació assenyala en el comunicat que ha demanat explicacions als comandaments de la Policia Municipal i al regidor de Seguretat, Adrián Hernández. En cas que no es depurin les responsabilitats sobre l'agent, la Crida considera que s'hauria d'actuar amb el regidor: "No tindria sentit que es mantingués en el càrrec que ostenta".
En declaracions a l'ACN, fonts municipals han assegurat que han tingut coneixement del vídeo de 30 segons i que ha difós la Crida, i que entenen la preocupació que poden generar "imatges sense context". "No és possible valorar una actuació policial només a partir d'un fragment tan parcial i descontextualitzar un vídeo", destaquen.
En aquest sentit, l'anàlisi dels fets comporta contrastar informes, testimonis i els protocols aplicats, cosa que permetrà determinar què ha passat. Amb tot, des del govern municipal destaquen la "tasca exemplar" que ha dut a terme la Policia Municipal durant la Festa Major.
Nova actuació policial "brutal"
Per la seva banda, el diputat al Parlament de Catalunya per la CUP Xavier Pellicer ha lamentat una "nova actuació brutal per part de la policia, en aquest cas de la Policia Local de Sabadell". El diputat cupaire ha considerat aquesta actuació "absolutament fora de lloc" i ha assegurat que no és la primera vegada que es produeix, "especialment allà on governa el PSC". En aquest sentit, ha considerat que actuacions d'aquest tipus les practica "tant la Generalitat, com en aquest cas l'Ajuntament de Sabadell".
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