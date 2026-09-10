Els experts detecten un nou patró de violència juvenil: més precoç, més impulsiva i amb més armes blanques
Criminalistes i experts en violència juvenil alerten d’un nou perfil d’agressor adolescent acostumat a portar navalles, molt influenciat per les xarxes socials i que ha normalitzat la violència
Juan Fernández
Encara commocionats per la tragèdia, els veïns de Manresa es pregunten aquests dies què va poder portar un grup de nois d’entre 15 i 16 anys –quatre ja han estat detinguts– a participar en una baralla l’1 de setembre passat, després del Correfoc de la Festa Major, que va acabar amb la mort per apunyalament de Carles Vilajosana, de 45 anys, que va intentar intervenir-hi. Una pregunta semblant es fan a Balaguer (Lleida) des que saben que un menor d’edat roman internat en règim tancat per la seva implicació en la mort d’un jove de 26 anys ocorreguda el 26 d’agost passat, després de patir un accident de trànsit i presentar el cos cosit a cops de navalla.
També se la fan a Tudela (Navarra), on un noi de 17 anys va ser detingut el 27 de juliol per –presumptament– apunyalar un home de 31 anys al coll i l’abdomen després d’una discussió que havia començat amb una broma. I a Sevilla, on un noi va ingressar en un centre d’internament després d’apunyalar un home de 32 anys durant la Fira d’Abril. I se la fan a Barcelona des del 3 de maig passat, quan la Guàrdia Urbana va detenir un menor acusat d’haver matat a punyalades un home al carrer de la Cera, al barri del Raval. La pregunta és: què passa pel cap d’un adolescent per haver normalitzat la violència en la seva vida fins al punt d’acabar matant una persona, o almenys intentar-ho?
L’evolució de la violència
Els experts en violència juvenil utilitzen dues perspectives per parlar de la criminalitat entre els menors. Amb la de mirar de lluny, descriuen un panorama que convida a l’esperança. «És un fet constatable a simple vista i avalat per les dades: els joves d’avui viuen en entorns socials i familiars menys marcats per la violència que els de dècades passades», afirma David Montero, sociòleg de la Universitat Internacional de La Rioja especialitzat en criminologia i delinqüència juvenil.
Amb la de mirar de prop, en canvi, el panorama que descriuen és diferent: «En els últims cinc anys, després de la pandèmia, han augmentat els delictes violents comesos per menors. És massa aviat per parlar d’un repunt passatger o d’un canvi de tendència, però el cert és que estem tornant a índexs de criminalitat propis de principis de segle», alerta Esther Fernández-Molina, directora del Grup de Recerca en Criminologia i Delinqüència Juvenil de la Universitat de Castella-la Manxa.
Des del 2022, els homicidis i assassinats comesos per menors d’edat a Espanya no baixen del centenar
Les xifres que gestiona la Fiscalia de Menors confirmen aquestes impressions. Entre el 2021 i el 2022, els homicidis i assassinats comesos per adolescents van passar de 88 a 101 casos i des d’aleshores s’han mantingut per sobre del centenar cada any. L’any passat n’hi va haver 100, segons assenyala la Memòria de la Fiscalia General de l’Estat publicada aquest dijous. L’any anterior en van ser 120.
En aquest document, el ministeri públic mostra la seva «seriosa preocupació i alarma per l’increment i l’auge de conductes cada vegada més violentes realitzades per menors» i apunta a un patró de delinqüència juvenil postpandèmica molt diferent del de dècades passades: els fiscals constaten que «l’edat de comissió dels delictes està baixant» –l’any passat es van arxivar 7.749 diligències perquè els presumptes infractors eren inimputables en tenir menys de 14 anys, un 74,21% més que l’any anterior, tot i que adverteixen que aquest percentatge s’ha de mirar amb prudència per errors tècnics en les dades del 2024– i que els menors «banalitzen i resten importància a l’ús de mitjans virulents en el seu comportament social».
Amb 12 anys
L’accés dels joves a la violència a edats cada vegada més primerenques és una realitat que Alejandro Rodrigo fa anys que constata. Durant més d’una dècada ha treballat com a tècnic de llibertat vigilada de menors conflictius als jutjats de la Comunitat de Madrid i, durant aquest temps, ha observat com els nois disposats a resoldre les disputes a cops de puny o a cops de navalla són cada vegada més joves.
«Avui trobem criatures de 12 anys amb una agressivitat pròpia d’un jove de vint anys. Han normalitzat la violència en les seves vides», alerta aquest orientador familiar, que posa el focus en una via prioritària per interioritzar aquesta violència que anys enrere no existia: l’esfera virtual. «Si els seus referents són influencers que presumeixen de ser agressius o cantants de trap que canten que has de matar qui miri malament la teva noia, no és estrany que acabin pensant que això és normal», argumenta. «El món en línia s’ha convertit en el camp d’entrenament de la violència juvenil avui dia. Si normalitzes aquestes conductes a les xarxes, és fàcil que acabis aplicant-les també a la vida real», afegeix David Montero.
El món en línia s’ha convertit en el camp d’entrenament de la violència juvenil avui dia. Si normalitzes aquestes conductes a les xarxes, és fàcil que acabis aplicant-les també a la vida real
Una altra novetat que presenten els menors violents d’avui és la seva predilecció per les armes blanques. «Les navalles van tenir molta presència en els entorns juvenils conflictius en dècades passades, però van desaparèixer. Tanmateix, han tornat. Els atestats policials en constaten últimament la presència com no ho feien des de fa molts anys», revela Molina-Fernández. No parlem d’un ornament, sinó d’un element de conseqüències imprevisibles. «La simple presència d’una navalla pot fer que una baralla entre adolescents acabi desembocant en un homicidi», adverteix aquesta criminòloga.
Patró delictiu
El crim de Manresa reuneix diversos trets de l’actual patró de delinqüència juvenil: els menors presents en la baralla portaven armes blanques i tots provenien d’entorns on havien normalitzat la violència com a model de comportament. De fet, dos dels detinguts tenien antecedents per robatoris violents, un detall sobre el qual posen l’accent els experts en delinqüència juvenil.
«Un noi no passa de ser un àngel a convertir-se en assassí d’un dia per l’altre; això requereix una escalada. Comença maltractant animals, després es dedica al vandalisme, després entra en baralles, després comet robatoris, primer sense violència, després amb violència... fins que acaba normalitzant el delicte en la seva vida. Les xarxes afegeixen gasolina a aquest procés, però sovint ja hi havia llenya cremant a sota», assenyala David Montero.
La simple presència d’una navalla pot fer que una baralla entre adolescents acabi desembocant en un homicidi
El relat del camí que avui pot portar un menor a convertir-se en homicida convida a plantejar una pregunta: es pot evitar? «De vegades sí, però això requereix atenció social. Pel que avui sabem dels nois de Manresa, està clar que els serveis socials hi haurien d’haver intervingut fa temps, perquè eren un grup de risc», opina Montero.
Els experts en delinqüència juvenil demanen temps i inversió pública per determinar si aquests casos de violència són puntuals o marquen una tendència, però assenyalen factors generacionals que podrien explicar-ne l’emergència. «Els joves són un dels col·lectius que han sortit més malparats de la societat postpandèmica. Puntuen malament en tots els indicadors socials, des de la salut mental fins a la qualitat de vida. La violència és un símptoma més de la vulnerabilitat a què avui estan exposats», analitza Esther Fernández-Molina.
En opinió del criminòleg Abel González, les xifres actuals de delictes comesos per menors obliguen a estar atents, però no alarmats. «És inevitable que, tard o d’hora, un noi acabi matant una persona, per més que un sol cas ja provoqui un fort impacte social, com ha passat ara a Manresa», defensa aquest expert en delinqüència juvenil.
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