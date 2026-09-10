644 armes
Un traster de Figueres amagava un dels arsenals clandestins d’armes "més grans" d'Espanya
La Policia Nacional ha intervingut 644 armes en tota l’operació i ha detingut set persones
El principal investigat vivia a l’Escala i, un antic militar de l'exèrcit rus que transformava armes de fogueig en de foc reals per proveir altres bandes criminals
Eva Batlle
La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal que transformava, emmagatzemava i distribuïa armes de foc a altres xarxes vinculades a delictes violents que poden anar des del narcotràfic als segrestos. El centre de l’activitat era un traster de Figueres convertit en un taller clandestí, on un expert armer de amb coneixements anys adquirits durant el seu pas per l’exèrcit rus modificava armes de fogueig perquè poguessin disparar munició real. L’operació Javelín s’ha saldat amb sis detinguts i la intervenció de 644 armes en total, de les quals 631 es van localitzar en els registres practicats a Figueres i l’Escala, aquest últim municipi és on residia el principal investigat i cap de l'organització. El líder tenia amplis coneixements com a armer i especialista en torn i havia adquirit experiència militar a l’exèrcit rus. L’operació suma set detinguts després d’un últim arrest practicat aquest dijous. Dos dels investigats han entrat a presó, entre els quals el líder.
La dimensió de l’arsenal intervingut converteix la intervenció en una de les "més importants" d’aquest tipus a Espanya, segons ha informat aquest dijous la Policia Nacional en roda de premsa A més de les armes, els agents han confiscat milers de cartutxos de diferents calibres, nombrosos silenciadors, carregadors i maquinària i eines destinades a modificar i fabricar armament. Més de 220 de les armes intervingudes ja havien estat modificades. Entre l’arsenal requisat hi havia dos subfusells amb el número de sèrie eliminat i un rifle equipat amb visor que constava com a robat al País Valencià i que s'analitzaran.
La investigació ha permès desarticular una estructura que adquiria, transformava i distribuïa armament destinat a altres grups vinculats al crim organitzat, entre els quals xarxes relacionades amb el narcotràfic, els segrestos i altres delictes violents.
«Jo el que veig són vides salvades amb aquestes armes», ha assegurat aquest dijous el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, durant la presentació de l’operació a Girona. Prieto ha remarcat que desmantellar la xarxa ha permès tallar una estructura de proveïment d’armes que acabaven en mans d’organitzacions criminals. El delegat ha advertit que no es tracta d’una realitat llunyana i ha recordat episodis viscuts a Catalunya vinculats amb l'ús d'armes de foc i revenges entre grups criminals.
644 armes, silenciadors i milers de cartutxos
El balanç de l’operació inclou 644 armes intervingudes en els diferents registres practicats a Girona, Badajoz i València. Segons les dades facilitades, 221 eren armes de fogueig o detonadores que ja havien estat modificades perquè poguessin disparar munició real, mentre que unes 400 més estaven preparades per ser transformades.
Els agents també han localitzat milers de cartutxos, silenciadors, carregadors, canons i diferents components essencials, a més de maquinària de precisió i eines utilitzades per transformar les armes i fabricar munició.
Només en els registres efectuats al domicili de l’investigat a l’Escala i al taller clandestí de Figueres es van intervenir més de 630 armes de diferents tipus. Entre el material hi havia subfusells, armes curtes i rifles, la majoria amb els números de sèrie esborrats.
La Policia Científica de la Policia Nacional haurà d’analitzar ara l’armament per intentar recuperar-ne els números de sèrie, determinar-ne l’origen i comprovar si alguna de les armes podria haver estat utilitzada en fets delictius.
La Policia Nacional calcula que el valor de l’armament intervingut al mercat clandestí podria situar-se al voltant dels cinc milions d’euros, prenent com a referència un preu mitjà d’uns 8.000 euros per arma. Es tracta, però, d’una estimació, ja que el valor pot variar molt en funció del tipus d’arma, el seu estat i les modificacions que s’hi hagin fet.
L’inspector en cap Enrique Azorín, de la UDYCO Central, ha explicat que el principal investigat no es limitava a transformar les armes. Proveïa els compradors del «kit complet», és a dir, també els facilitava la munició necessària perquè poguessin ser utilitzades. Al taller, la policia va trobar material destinat a elaborar munició, entre el qual beines, pistons, pólvora sense fum i projectils.
Entre la munició intervinguda hi havia fins i tot projectils de punta buida, prohibits en determinats usos pel seu elevat potencial lesiu, segons ha remarcat Azorín. Tot plegat, a parer dels investigadors, evidencia l’alt grau d’especialització de l’armeria clandestina de Figueres i la capacitat de l’investigat per proporcionar armes preparades per al seu ús a les xarxes criminals.
Un armer de 61 anys amb experiència militar
El principal punt de l’entramat a les comarques gironines era un traster de Figueres que funcionava com una autèntica armeria clandestina. L’home investigat disposava dels coneixements tècnics necessaris per modificar armes detonadores i traumàtiques perquè poguessin disparar munició real.
El principal investigat va ser detingut el 24 d'agost, és un home de 61 anys, resident a l’Escala i originari d’una antiga república soviètica de l’Àsia Central. Posteriorment va obtenir la nacionalitat ucraïnesa i actualment nacionalitat espanyola.
L’home havia servit durant anys a l’exèrcit rus i era especialista en torn. Segons els investigadors, aquesta experiència i els seus coneixements tècnics li proporcionaven una elevada capacitat per manipular i transformar armes de fogueig en armes capaces de disparar munició real.
La policia va trobar armament en diferents fases de transformació: des d’armes ja preparades per disparar munició real fins a d’altres que encara estaven pendents de ser modificades.
Per als investigadors, desmantellar el taller no només ha permès retirar centenars d’armes de circulació, sinó també aturar la futura transformació de centenars més que podien acabar al mercat negre.
El taller de Figueres no era únicament un lloc on s’emmagatzemaven armes. La policia hi va trobar maquinària de precisió, eines, canons, carregadors i altres peces que evidenciaven que l’espai s’utilitzava per modificar l’armament.
Quan els agents van entrar al taller van trobar armes en diferents fases de transformació: algunes ja havien estat modificades i estaven preparades per disparar, mentre que unes 400 encara estaven pendents de passar per aquest procés. Azorín ha explicat que convertir una arma de fogueig en una arma capaç de disparar munició real requeria modificacions tècniques complexes i molt precises. Segons ha detallat, l’armer disposava de totes les eines i la maquinària necessàries per fer aquestes transformacions, material que la policia també va intervenir al taller clandestí.
Azorín ha explicat que, durant els seguiments, els investigadors van comprovar que el principal sospitós portava una vida discreta i reservada. «Era una persona introvertida, amb poca vida social», ha assenyalat. Aquest perfil, segons els investigadors, contrastava amb la capacitat tècnica i logística que havia desenvolupat per transformar i preparar armes en el taller clandestí de Figueres.
La pista arrenca a Badajoz
La investigació va començar a Badajoz, després que la policia detectés moviments sospitosos relacionats amb un grup vinculat al tràfic de drogues i d’armes i amb episodis violents entre clans.
Els investigadors van descobrir que les armes arribaven mitjançant empreses de paqueteria. Alguns enviaments van cridar l’atenció perquè presentaven característiques similars pel que fa al pes i l’embalatge i utilitzaven identitats falses o suplantades tant per als remitents com per als destinataris.
Un dels paquets interceptats contenia un subfusell, un carregador amb 40 cartutxos i altres elements d’armament. A partir d’aquí, els agents van començar a estirar el fil dels enviaments efectuats des del País Valencià -on residia incialment el principal investigat- cap a diferents punts de l’Estat.
La xarxa utilitzava identitats suplantades perquè la persona que constava formalment com a destinatària no fos necessàriament qui acabava recollint el paquet. D’aquesta manera intentaven dificultar la identificació dels integrants de la cadena de distribució. El cap de l'operatiu, l'inspector en cap Enrique Azorín ha destacat que les indagacions van permetre detectar desenes d’enviaments i acabar remuntant la cadena de subministrament fins a les comarques gironines.
Va marxar i després va reprendre l’activitat
Un dels moments decisius de la investigació es va produir quan el principal investigat, després de les primeres detencions, va cessar temporalment la seva activitat i va marxar d’Espanya a finals del mes de juliol.
Setmanes després va tornar i els agents van reprendre la vigilància. A mitjan agost van detectar que havia tornat a fer moviments relacionats amb l’activitat investigada i que es relacionava amb altres persones vinculades a l’entramat.
El 25 d’agost, la policia va interceptar en una empresa de paqueteria de Girona un nou paquet amb destinació a Alzira, al País Valencià. A l’interior hi havia un subfusell amb el número de sèrie esborrat i el destinatari tornava a correspondre a una identitat suplantada.
Els investigadors havien comprovat que poc abans l’home havia anat al traster de Figueres i posteriorment havia gestionat personalment l’enviament. Aquesta seqüència va permetre vincular definitivament el local amb la distribució de les armes i obtenir autorització judicial per registrar-lo, juntament amb el domicili de l’investigat a l’Escala.
L’AP-7
La investigació també ha posat el focus en la mobilitat de l’organització a través de l’AP-7, una via que els investigadors consideren clau per entendre els desplaçaments de persones i mercaderies il·lícites entre el sud de l’Estat, el País Valencià i les comarques gironines.
Els responsables policials han explicat que les estructures del crim organitzat no actuen en compartiments territorials estancs, sinó que disposen de xarxes logístiques especialitzades capaces de traslladar armes, droga, diners o persones entre diferents punts. En aquest cas, la investigació ha detectat intermediaris a València i Badajoz i no descarta que n’hi hagi més.
La policia també investiga els trasllats d’armament des d’Alacant fins a Girona. Precisament, una de les persones detingudes s’encarregava presumptament d’aquests transports. Els investigadors no descarten tampoc que la xarxa pogués tenir ramificacions cap a altres punts de l’Estat o fins i tot fora d’Espanya.
«La violència ara es subcontracta»
La policia considera especialment preocupant el destí que podia tenir l’arsenal. El cap de la Brigada Central de Crim Organitzat, Francisco Javier Ramos ha explicat que el crim organitzat funciona cada vegada més amb estructures especialitzades que s’encarreguen de moure persones, diners, droga o altres mercaderies il·lícites.
En aquest entramat, les armes són una peça essencial. «La violència ara es subcontracta», ha resumit el responsable policial. L’última baula de la cadena pot acabar, segons ha explicat, en organitzacions que utilitzen les armes per a amenaces, ajustaments de comptes, segrestos, actuacions de sicaris o assassinats.
Segons els investigadors, les organitzacions criminals necessiten armament per protegir i mantenir els seus negocis il·lícits, fet que ha generat un mercat negre amb estructures específicament dedicades a aconseguir, transformar i distribuir armes.
Prieto ha remarcat que la intervenció ha permès retirar de circulació armament destinat precisament a aquest entorn criminal.
Investigació oberta
L’operació Javelín suma finalment set persones detingudes, després que la Policia Nacional hagi practicat un últim arrest aquest dijous. Les detencions s’han anat produint durant els diferents graons de la investigació, a mesura que els agents identificaven els presumptes integrants de la cadena de subministrament i distribució.
Entre els arrestats hi ha el principal investigat, resident a l’Escala i responsable, segons la policia, del taller clandestí de Figueres. L’home ha ingressat a presó i és considerat per les autoritats policials un objectiu "d’alt valor" a escala europea pels seus coneixements especialitzats en la modificació d’armament.
La investigació continua oberta sota la direcció de la UDYCO (Unitats de Droga i Crim Organitzat) Central i ha comptat amb la participació de la Policia Nacional de Girona així com d'altres zones, com ara . Els agents encara han d’analitzar la documentació, els telèfons mòbils i la resta del material intervingut per reconstruir tota la xarxa de distribució.
Els investigadors tampoc descarten que hi hagi més intermediaris o destinataris de les armes, ni connexions amb altres punts de l’Estat o de l’estranger. Una de les principals línies de treball serà determinar la traçabilitat de les armes i aclarir si alguna ha pogut estar relacionada amb delictes violents.
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Via: Diari de Girona
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