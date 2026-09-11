El detingut que diu que no és el fugitiu que busquen els EUA: "S’han equivocat de persona"
Arrestat a Girona, el seu advocat en reclama la llibertat. Ha descobert que la fitxa d’Interpol situa l'home que es busca en 1,52 metres i també qüestiona la cronologia: l’FBI el situava a Catalunya mentre se li atribueixen delictes a Califòrnia
Eva Batlle
Un advocat gironí fa més de dos mesos que intenta treure de la presó un home detingut a Sant Esteve d’en Bas perquè les autoritats consideren que és Gurpreet Singh Dhillon, conegut com a Goldy Dhillon, un fugitiu reclamat pels Estats Units per un cas d’extorsió i segrest. El detingut, però, sosté des del primer moment que es diu Satindra Partap Singh i que la policia s’ha equivocat de persona.
El lletrat Francesc Xavier López Vegas va entrar en el cas gairebé per casualitat. Va ser designat com a advocat d’ofici quan la Guàrdia Civil va traslladar el detingut a la Vall d'en Bas el passat 2 de juliol. Quan va poder parlar amb ell, l’home va insistir que no era la persona que buscaven. López Vegas va donar credibilitat al seu relat i, des d’aleshores, ha presentat diversos escrits a diversos jutjats i l'Audiència Nacional per intentar impedir que continuï empresonat i que sigui extradit als Estats Units.
El cas ha entrat ara en una nova fase després que s'agi pogut accedir a l’atestat de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i als seus annexos. Entre la documentació hi ha la fitxa internacional de la persona reclamada, que atribueix a Gurpreet Singh Dhillon una alçada de 152 centímetres. L’advocat considera que el seu client és molt més alt i ha demanat aquest divendres a l’Audiència Nacional que comprovi formalment la seva alçada, ja sigui a través de la fitxa penitenciària o mesurant-lo directament a la presó.
Per a la defensa, aquesta diferència podria convertir-se en un nou element per demostrar que l’home empresonat al Puig de les Basses no és el fugitiu que reclamen els Estats Units. En l’escrit presentat a l’Audiència Nacional, López Vegas calcula visualment que el detingut podria ser uns vint centímetres més alt que els 1,52 metres que consten a la fitxa de Goldy Dhillon, tot i que aquesta dada encara s’ha de comprovar oficialment.
Buscat pels Estats Units
La investigació que va conduir fins a la Garrotxa havia començat setmanes abans. Segons l’atestat, a mitjan juny agents de l’FBI desplaçats a Espanya van posar en coneixement de la Guàrdia Civil que buscaven un home al qual atribuïen una trama d’extorsions mitjançant amenaces de mort. Les informacions inicials el situaven a l’àrea de Barcelona, però posteriorment els investigadors van rebre indicis que podia trobar-se en una petita localitat: Sant Esteve d’en Bas.
L’ordre internacional incorporada a l’atestat identifica Gurpreet Singh Dhillon com un home nascut el 4 de desembre de 1990 a Rajpura, al Punjab, i reclamat pels Estats Units per una presumpta conspiració per interferir en el comerç mitjançant extorsió. La documentació nord-americana situa els fets investigats a Califòrnia entre el 18 i el 26 de juny de 2026 i atribueix al grup del qual formaria part amenaces contra víctimes perquè paguessin diners.
Aquesta cronologia és també un dels arguments que ara posa sobre la taula la defensa. López Vegas assenyala que l’atestat situa ja a mitjan juny els contactes amb agents de l’FBI que alertaven de la presència del fugitiu a Catalunya, mentre que la documentació d’Interpol li atribueix delictes comesos a Califòrnia entre el 18 i el 26 del mateix mes. El lletrat considera difícil de conciliar tots dos extrems i ho incorpora com un altre element per qüestionar que el detingut sigui realment Goldy Dhillon.
La Guàrdia Civil va enviar agents especialitzats en la recerca de fugitius a Sant Esteve d’en Bas. El 2 de juliol, cap a dos quarts d’onze del matí, van observar un home d’origen indi que, segons descriu l’atestat, presentava característiques físiques semblants a les de la persona buscada. Els agents el van fotografiar discretament mentre caminava pel municipi i van fer arribar la imatge als investigadors nord-americans.
Segons l’informe policial, els agents dels Estats Units van confirmar que la persona fotografiada era l’home que buscaven. La UCO va mantenir aleshores la vigilància i el va arrestar a les dues de la tarda quan va tornar a sortir al carrer.
No podia confirmar inicialment la identitat
Un dels punts que ara destaca la defensa és que el mateix atestat relata que, un cop feta la detenció, no es podia confirmar encara que l’arrestat fos efectivament la persona reclamada pels Estats Units. La primera notificació vermella d’Interpol emesa el 29 de juny no incorporava ni fotografia ni empremtes dactilars del buscat, i l’home detingut tampoc portava documentació que permetés acreditar-ne immediatament la identitat.
Per aquest motiu, la Guàrdia Civil va demanar més informació a les autoritats nord-americanes. Aquella mateixa tarda, els Estats Units van actualitzar la notificació internacional i hi van incorporar una fotografia. Un altre dels elements que els investigadors van tenir en compte va ser que la fitxa del fugitiu indicava que tenia un tatuatge a la mà dreta i el detingut també en presentava un en aquesta zona.
La defensa qüestiona, però, que això sigui suficient. En el nou escrit sosté que en la documentació no hi consta cap fotografia del tatuatge del reclamat que permeti comparar-lo amb el de Partap i assenyala que el seu client té diversos tatuatges. També posa en dubte que la similitud entre les fotografies permeti establir de manera inequívoca que es tracta de la mateixa persona.
Hi ha un altre detall significatiu en el mateix atestat. Durant una segona lectura de drets feta a les dependències de la Guàrdia Civil de Girona, el detingut va manifestar que el seu nom real era Satinder Partap Singh i que havia nascut el 19 de desembre de 1991, dades diferents de les que consten per a Gurpreet Singh Dhillon.
Les empremtes
L’advocat sosté també que la comparació de les empremtes dactilars practicada després de la detenció va donar un resultat negatiu respecte de les dades que constaven de la persona buscada. Aquest és un dels arguments que la defensa invoca, juntament amb la documentació que atribueix al seu client la identitat de Satindra Partap Singh i, ara, la diferència d’alçada.
López Vegas ha intentat durant aquestes setmanes frenar el procediment d’extradició i aconseguir la llibertat del seu representat. Ara considera que l’accés a l’expedient li ha permès detectar elements que abans desconeixia i que, al seu entendre, reforcen la tesi que defensa des del mateix dia de la detenció: que l’home tancat a Puig de les Basses no és Goldy Dhillon.
Per això ha tornat a adreçar-se a l’Audiència Nacional i ha demanat una comprovació que considera decisiva i fàcil de fer: mesurar el pres. Si la seva alçada és clarament superior als 1,52 metres que consten a la notificació internacional, la defensa reclama que sigui posat en llibertat i que s’aturi l’extradició.
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