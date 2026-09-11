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Qui era l’home que transformava armes en un traster de Figueres: 61 anys i passat a l’exèrcit rus

El principal detingut de l’operació Javelín transformava armes de fogueig en armes capaces de disparar munició real en un traster de Figueres

Descobreixen a Figueres un dels arsenals clandestins més grans d’Espanya

Descobreixen a Figueres un dels arsenals clandestins més grans d’Espanya / Aniol Resclosa

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Eva Batlle

Girona

Tenia 61 anys, vivia a l’Escala i feia una vida discreta i amb poca activitat social, però darrere d’aquest perfil reservat la Policia Nacional hi situa l’home que tenia els coneixements necessaris per fer funcionar una de les peces més importants de l’operació Javelín: el taller clandestí de Figueres on es transformaven armes perquè poguessin disparar munició real. El principal detingut, que ja ha ingressat a presó, havia passat per l’exèrcit rus i era especialista en torn, una combinació de coneixements que, segons els investigadors, el convertia en un armer altament qualificat.

L’home és originari d’una antiga república soviètica de l’Àsia Central. Posteriorment va obtenir la nacionalitat ucraïnesa i actualment té la nacionalitat espanyola. Feia anys que residia a les comarques gironines i tenia el seu domicili a l’Escala, mentre que el punt on desenvolupava l’activitat relacionada amb les armes era un traster de Figueres.

Durant els seguiments previs a la seva detenció, la policia va anar perfilant també la seva manera de viure. L’inspector en cap Enrique Azorín, de la UDYCO Central, ha explicat que es tractava d’una persona introvertida i amb poca vida social, sense una activitat exterior que fes pensar en la dimensió de l’arsenal que presumptament controlava.

Experiència militar i especialista en torn

Una de les claus del seu paper dins de l’estructura era la seva formació. L’home havia servit durant anys a l’exèrcit rus i era especialista en treballs de torn. Segons els responsables de la investigació, aquests coneixements tècnics li permetien manipular armes i fer les modificacions necessàries perquè armes de fogueig o traumàtiques poguessin acabar disparant munició real.

Aquesta especialització és precisament el que ha fet que la Policia Nacional el consideri una peça especialment rellevant de l’entramat i un objectiu d’alt valor per a les autoritats europees.

El traster de Figueres no era, per tant, únicament un magatzem d’armes. Funcionava com un autèntic taller clandestí, equipat amb maquinària de precisió, eines i diferents components d’armament. Quan els agents hi van entrar, van trobar armes en fases molt diferents: algunes ja estaven modificades, mentre que unes 400 encara estaven pendents de ser transformades.

Armes i munició: el «kit complet»

L’activitat de l’armer tampoc acabava amb la modificació de les armes. Azorín ha explicat que el principal investigat podia proporcionar als destinataris el «kit complet» perquè les armes fossin operatives, inclosa la munició.

Tot plegat reforça, segons la Policia Nacional, el grau d’especialització del taller: l’home no es limitava a acumular armament, sinó que tenia la capacitat de modificar-lo i preparar-lo perquè pogués ser utilitzat posteriorment.

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El principal investigat ha estat detingut en el marc de l’operació Javelín i es troba actualment a presó. Els responsables policials destaquen especialment el valor de la seva detenció perquè, més enllà de les armes que ja estaven preparades, la seva especialització li permetia continuar transformant-ne moltes més.

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Via: Diari de Girona

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