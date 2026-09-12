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Accident entre un cotxe i una moto a Ribera d’Urgellet, pràcticament al mateix lloc on divendres va perdre la vida un motorista veí de Sallent

La col·lisió ha tingut lloc aquest dissabte a la tarda i el motorista implicat ha resultat ferit lleu

Ambulància del SEM per atendre emergències mèdiques

Ambulància del SEM per atendre emergències mèdiques / Arxiu/Laura Fíguls

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Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

L’accident entre un cotxe i una moto pràcticament al mateix punt on aquest divendres va perdre la vida un motorista veí de Sallent ha resultat amb el motorista implicat ferit lleu.

L’avís s’ha donat aquest dissabte, a les 3 i 13 minuts de la tarda, a l’alçada del nucli de la Parròquia d’Hortó, a l'N-260, en aquest cas al punt quilomètric 237, mentre que la col·lisió frontal i mortal entre un cotxe i una moto que hi va haver divendres va ser al punt quilomètric 237,5.

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Fins al lloc de l’accident s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers, que han netejat la via i han ajudat el Servei d'Emergències Mèdiques a immobilitzar i a carregar el motorista ferit lleu a l’ambulància. De resultes de l’accident hi ha un altre motorista que ha caigut sol i que no ha resultat ferit.

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Accident entre un cotxe i una moto a Ribera d’Urgellet, pràcticament al mateix lloc on divendres va perdre la vida un motorista veí de Sallent

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