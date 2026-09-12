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Un arbre cau sobre cablejat elèctric a Callús i els fils queden penjant

A Endesa no els consta que hi hagi afectació en el servei elèctric

Imatge d'arxiu d'un arbre caigut damunt d'un cable elèctric al terme de Fonollosa

Imatge d'arxiu d'un arbre caigut damunt d'un cable elèctric al terme de Fonollosa / Arxiu/Oscar Bayona

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Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

Al camí de carro de Callús a la zona de Jaumeandreu ha caigut un arbre sobre el cablejat elèctric i els cables han quedat penjant, segons han informat els Bombers aquest dissabte al migdia. L'avís s'ha rebut a les 2 i deu.

Demanada sobre si hi ha hagut alguna afectació al servei elèctric, Endesa ha confirmat que no n'hi constava cap.

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