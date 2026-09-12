Un arbre cau sobre cablejat elèctric a Callús i els fils queden penjant
A Endesa no els consta que hi hagi afectació en el servei elèctric
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Al camí de carro de Callús a la zona de Jaumeandreu ha caigut un arbre sobre el cablejat elèctric i els cables han quedat penjant, segons han informat els Bombers aquest dissabte al migdia. L'avís s'ha rebut a les 2 i deu.
Demanada sobre si hi ha hagut alguna afectació al servei elèctric, Endesa ha confirmat que no n'hi constava cap.
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