Han de socórrer un excursionista indisposat a 150 metres del funicular de la Cova, a Monistrol
L'home, de 72 anys, que va amb la parella, es trobava en una zona no accessible amb l'ambulància i els Bombers han activat el GRAE per rescatar-lo
A Monistrol de Montserrat, a uns 150 metres per sobre de l'estació del funicular, els Bombers han hagut de socórrer un home de 72 anys que ha patit una indisposició. L'avís s'ha donat a 3/4 d'1 del migdia d'aquest dissabte.
L'home es trobava amb la seva parella al camí de la Cova, per sobre de l'estació del funicular, i ha patit una indisposició. Com que el lloc on estava no era accessible amb l'ambulància, els Bombers han activat l'helicòpter dels GRAE (Grup de Recolzament d'Actuacions Especials) amb un metge del SEM per anar-lo a ajudar. També s'han activat dues dotacions terrestres. Un metge que era present a la zona també ha intervingut per supervisar què li passava, juntament amb un infermer del monestir.
En el moment de recollir aquesta informació, els Bombers estaven treballant en el gruatge per endur-se'l a l'hospital.
Subscriu-te per seguir llegint
- Valentí Fuster: 'El cor ens parla de quant podem viure; el cervell, de com viurem aquells anys
- Crim de Manresa: la víctima i els amics van evitar la baralla fins a l'últim moment
- José Abellán, cardiòleg: 'En realitat no són 10.000 passos al dia, són molts menys i importa molt com els donis
- Un motorista perd la vida en un accident a l'N-260 a la Ribera d'Urgellet
- Camagrocs, rovellons, ceps i rossinyols enceten el Mercat del Bolet de Cal Rosal
- M'han punxat, m'han punxat!', el crit de Carles Vilajosana després de patir la ganivetada mortal a Manresa
- Dos focs en contenidors afecten quatre cotxes i la façana d'un edifici fins al cinquè pis, a Manresa
- Aquell matí volíem anar a les Torres Bessones, però ens vam adormir