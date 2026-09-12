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Controlat l'incendi en una zona boscosa entre el restaurant Ca la Iaia, a Sant Salvador, i Castellgalí

Vint-i-dues dotacions dels Bombers, tres de les quals àeries, han participat en l’extinció del foc, que ha cremat 4.100 m2, i a les 6 de la tarda han informat que estava estabilitzat

Els treballs encara continuaran unes hores per tal d'assegurar que no revifi

Aspecte de la columna de fum a les 5 de la tarda de l'incendi al terme de Sant Salvador de Guardiola

Aspecte de la columna de fum a les 5 de la tarda de l'incendi al terme de Sant Salvador de Guardiola / Bombers

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Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

Vint-i-dues dotacions dels Bombers, tres de les quals aèries, han treballat aquest dissabte a la tarda en l’extinció d’un incendi declarat en una zona boscosa entre el restaurant Ca la Iaia, a Sant Salvador de Guardiola, i Castellgalí. Finalment, pels volts de les 7 de la tarda s'ha donat per controlat. Ha cremat 4.100 m2.

L’avís s’ha donat a prop de les 2 del migdia. Tot i que hi havia una mica de vent, es considerava un incendi de baixa intensitat i no es temia perquè s’estengués ràpidament.

L'incendi s'ha produït en un camí de Can Massana cap a Castellgalí, al terme de Sant Salvador de Guardiola, entre el restaurant Ca la Iaia i Castellgalí.

A les 6 i un minut, els Bombers han informat que estava estabilitzat, amb la zona cremada totalment envoltada amb línies d'aigua i treballada amb eines manuals per impedir-ne el progrés.

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Pels volts de les 7 s'ha donat per controlat, però els Bombers han informat que els treballs encara continuaran unes hores per tal d'assegurar que no revifi.

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Controlat l'incendi en una zona boscosa entre el restaurant Ca la Iaia, a Sant Salvador, i Castellgalí

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