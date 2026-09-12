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Un instructor de parapent resulta ferit menys greu en un mal aterratge a la zona de vol cal Foubes, a Avià

En l'accident del parapent biplaça s'han vist implicats l'instructor, que ha estat traslladat a l'Hospital de Berga, i l'alumne, que ha resultat il·lès

Assistència dels Bombers i SEM a l'instructor de parapent en l'accident a la zona de vol d'Avià

Assistència dels Bombers i SEM a l'instructor de parapent en l'accident a la zona de vol d'Avià / Bombers

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Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

Dues persones, un instructor i un alumne, que anaven amb un parapent biplaça, han tingut un mal aterratge, aquest dissabte, en el qual ha resultat ferit menys greu l'instructor, de 45 anys, mentre que l'alumne ha resultat il·lès.

L'avís s'ha donat a quarts d'1 del migdia, a la zona de vol cal Foubes, a Avià. Fruit del mal aterratge del parapent on anaven, l'instructor ha estat qui ha rebut l'impacte.

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Tres dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets i els han assistit. Han immobilitzat l'instructor i l'han portat fins a una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques, que l'ha dut a l'Hospital de Berga.

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